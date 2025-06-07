Мединский: Украина неожиданно перенесла приемку тел и обмен пленными

Россия сегодня начала передачу тел погибших военнослужащих ВСУ, однако украинская сторона на неопределенный срок перенесла приемку тел и обмен военнопленными. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В рамках обмена, который согласовали на встрече делегаций двух стран в Стамбуле, Украина должна была получить более 6 тыс. тел погибших. Помимо этого планировался обмен ранеными и тяжелобольными военнопленными, а также военнослужащими младше 25 лет.

Господин Мединский заявил, что первая партия замороженных тел солдат ВСУ в количестве 1212 прибыла в рефрижераторах в район обмена. Также Украине передали первый список из 640 военнопленных на обмен. Контактная группа Минобороны РФ приехала на границу.

«Однако украинская сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок и приемку тел и обмен военнопленными. Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена. Причины называются разные, и довольно странные»,— написал помощник президента России в Telegram.

Озвученные причины он не привел, но призвал Киев соблюдать достигнутые договоренности. Украина пока никак не комментировала предполагаемый срыв обмена.

2 июня делегации России и Украины провели в Стамбуле второй раунд мирных переговоров, который завершился договоренностями о самом масштабном обмене пленными за все время СВО. Планировалось обменять не менее 1 тыс. человек с каждой стороны в период с 7 по 9 июня.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».