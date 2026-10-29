В Сочи суд взыскал 15 млн рублей с владельца собак за нападение на ребенка
Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с жителя Сочи Романа Цыганкова 15 млн руб. в пользу ребенка, пострадавшего от нападения собак породы хаски, сообщают объединенная пресс-служба судов края и прокуратура региона. В мае 2025 года Цыганков был приговорен к полутора годам ограничения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Сегодняшним решением суда владельца собак обязали компенсировать нанесенный ребенку моральный вред.
Инцидент произошел в феврале 2025 года в дачном поселке; ребенок проходил мимо участка, на котором жили две собаки, принадлежавшие Роману Цыганкову. Животные выскочили на улицу и напали на школьника, повредив ему лицо. Впоследствии стало известно, что хозяин не приезжал к своим хаски более десяти дней и не кормил их; в результате животные проявили агрессию к случайному прохожему.
Пострадавший ребенок перенес несколько сложных операций, в том числе в российской детской клинической больнице в Москве. Процесс реабилитации не завершен до сих пор, но состояние здоровья мальчика улучшилось; недавно стало известно, что ребенок снова начал посещать школу.