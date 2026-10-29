В Сочи суд взыскал 15 млн рублей с владельца собак за нападение на ребенка

Инцидент произошел в феврале 2025 года в дачном поселке; ребенок проходил мимо участка, на котором жили две собаки, принадлежавшие Роману Цыганкову. Животные выскочили на улицу и напали на школьника, повредив ему лицо. Впоследствии стало известно, что хозяин не приезжал к своим хаски более десяти дней и не кормил их; в результате животные проявили агрессию к случайному прохожему.