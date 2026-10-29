«Традиционная модель лестницы эскалации не подходит для реальных сценариев»

Однако эта дискуссия остается незавершенной, поскольку у каждого аргумента есть свои плюсы и минусы. Что касается «дружественного распространения», этот термин используется в контексте Северо-Восточной Азии, где в Японии и Южной Корее уже несколько лет идет активная дискуссия, и многие требуют создания собственных возможностей ядерного сдерживания. Некоторые полагают, что, если это произойдет, США примут это как «дружественное распространение», как они сделали в прошлом в отношении Великобритании, Франции и Израиля. По моей оценке, при президенте Дональде Трампе вероятность развития событий по такому сценарию выше.