«Традиционная модель лестницы эскалации не подходит для реальных сценариев»
Пакистанский эксперт Наим Салик — об итогах Исламабадской конференции по нераспространению
В Пакистане прошла Исламабадская конференция по нераспространению — представительный международный форум по военно-ядерной тематике, участие в котором приняла и большая группа экспертов из России. В интервью специальному корреспонденту “Ъ” Елене Черненко исполнительный директор Института стратегического видения (Strategic Vision Institute) — организатора конференции — Наим Салик рассказал о своем видении достижений Пакистана в сфере ядерного нераспространения и поделился соображениями о соотношении концепции «лестницы эскалации» с реальными конфликтами.
— Что отличало конференцию этого года от предыдущей?
— В этом году на Исламабадской конференции по нераспространению был представлен более разнообразный состав спикеров и на большинстве панелей присутствовали представители разных стран, в том числе весьма именитые эксперты международного уровня.
— Пакистан не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и в целом имеет неоднозначную репутацию в сфере ядерного распространения. При этом ваша конференция — единственное на Глобальном Юге регулярное значимое международное мероприятие в этой области. Как сочетаются эти факты?
— Пакистан в прошлом несправедливо становился объектом критики. Он является государством—учредителем Международного агентства по атомной энергии и, несмотря на то что не является участником ДНЯО, стремится соблюдать ключевые положения этого договора.
Пакистан не входит в Группу ядерных поставщиков, Режим контроля за ракетными технологиями или Австралийскую группу, однако его экспортные контрольные списки согласованы со списками этих объединений.
Пакистан инициировал проведение Исламабадской конференции по нераспространению как инициативу, призванную создать площадку для обсуждения вопросов нераспространения, безопасности и стабильности — форум, на котором представлены все ключевые страны, но при этом дающий возможность обсуждать вопросы, не охваченные аналогичными форумами, организуемыми развитыми государствами.
— На конференции многие эксперты цитировали вашу концепцию о том, что эскалация редко представляет собой лестницу, но часто — лифт. Не могли бы вы объяснить свое видение этой идеи? Как она проявилась в индийско-пакистанском конфликте мая 2025 года?
— Что касается аналогии с лифтом применительно к эскалации — особенно в Южной Азии, но в целом и в других регионах, традиционная модель «лестницы эскалации» не подходит для реальных сценариев, поскольку она отражает лишь упрощенную линейную схему.
В контексте Южной Азии американский политолог Родни Джонс в 2011 году разработал для региона модель лестницы эскалации с разными лестницами для Индии и Пакистана. В индийской лестнице в рамках его концепции насчитывается 19 ступеней. Активные воздушные операции находятся на 15-й ступени, за которой начинается зона ядерных операций. В мае 2025 года Индия перепрыгнула через многие промежуточные ступени и сразу начала военные действия с 15-й ступени — именно поэтому я предложил модель эскалации в виде лифта.
— Одной из тем конференции в Исламабаде стало дальнейшее распространение ядерного оружия (в том числе через «дружественное распространение»), и некоторые эксперты указывали на Южную Азию как на регион, где ядерное сдерживание, по-видимому, не позволяет вооруженным конфликтам перерасти в полномасштабную войну. Как вы считаете: если в мире будет больше ядерных государств, станет ли он безопаснее?
— Вопрос о том, лучше ли, когда ядерных государств больше или меньше, обсуждается давно. Широко известен спор между американским политологом Кеннетом Уолцем, утверждавшим, что «больше может быть лучше», и его коллегой Скоттом Саганом, который настаивал на том, что «меньше может быть лучше».
Однако эта дискуссия остается незавершенной, поскольку у каждого аргумента есть свои плюсы и минусы. Что касается «дружественного распространения», этот термин используется в контексте Северо-Восточной Азии, где в Японии и Южной Корее уже несколько лет идет активная дискуссия, и многие требуют создания собственных возможностей ядерного сдерживания. Некоторые полагают, что, если это произойдет, США примут это как «дружественное распространение», как они сделали в прошлом в отношении Великобритании, Франции и Израиля. По моей оценке, при президенте Дональде Трампе вероятность развития событий по такому сценарию выше.
— Одной из главных тем, о которых говорили на конференции в Исламабаде, был искусственный интеллект (ИИ). Как вы думаете, возможны ли в этой сфере какие-либо соглашения по контролю над вооружениями?
— Это маловероятно, на мой взгляд. Во-первых, потому, что страны, лидирующие в этой области, не заинтересованы во введении каких-либо ограничений и не заинтересованы в каком-либо контроле над вооружениями в этой сфере. Во-вторых, крайне важным компонентом контроля над вооружениями являются положения об инспекциях и верификации. Однако из-за нематериальной природы ИИ такие инспекции и верификация — так сказать, «перепись» — были бы невозможны. Кроме того, ИИ не действует самостоятельно: он встроен в другие технологии, поэтому его невозможно выделить и проверить отдельно.