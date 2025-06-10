Путин продлил на полгода запрет поставок нефти по контрактам с ценовым потолком

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие ответных мер в отношении стран, установивших предельные цены на нефть и нефтепродукты из РФ. Указ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Меры направлены против поставок российской нефти и нефтепродуктов, если в контрактах предусмотрено использование ценового потолка, введенного странами G7, ЕС и Австралией. Указ вступил в силу 1 февраля 2023 года и должен был действовать до 1 июля того же года, но его несколько раз продлевали.

Потолок цен действует с декабря 2022 года, его ввели страны G7, Евросоюз и Австралия. Компании из этих стран могут транспортировать или страховать российскую нефть только при цене ниже $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года также действует потолок цен на нефтепродукты из России на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории.