Truth Social продала Bloomberg быстрый доступ к постам Трампа

Доступ продается через сервис Truth API. Услугу запустили в июле. Подписка стоит до $100 тыс. в месяц. В августе Trump Media сообщила инвесторам о более чем 10 соглашениях, в основном с фирмами Уолл-стрит, по $60–100 тыс. в месяц.