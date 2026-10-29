Truth Social продала Bloomberg быстрый доступ к постам Трампа
Агентство Bloomberg и две трейдинговые компании — Susquehanna International Group и Jump Trading — подписались на ускоренный доступ к постам Дональда Трампа в Truth Social. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, напрямую знакомые с ситуацией.
Представители компании оценивают выигрыш во времени примерно в 50 мс. Для трейдеров это важно: посты президента способны двигать цены активов, а алгоритмы читают новости и заключают сделки за тысячные доли секунды.
Доступ продается через сервис Truth API. Услугу запустили в июле. Подписка стоит до $100 тыс. в месяц. В августе Trump Media сообщила инвесторам о более чем 10 соглашениях, в основном с фирмами Уолл-стрит, по $60–100 тыс. в месяц.
Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Адам Шифф в июле попросили Комиссию по ценным бумагам и биржам проверить сервис на нарушение законов о ценных бумагах. Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил, что Дональд Трамп и его семья напрямую не участвуют в инвестиционных решениях.