Reuters: Иран ввез военную технику на $2 млрд в обход американской блокады
С января 2025 года Иран создал сеть примерно из 5 тыс. специальных фирм, которые занимаются импортом в страну различной военной техники в обход американской блокады и санкций. Об этом написало Reuters, которое провело собственное расследование совместно с американо-израильской консалтинговой компанией 240 Analytics. Сообщается, что в общей сложности сумма такого импорта составляет как минимум $2 млрд. Расследование основано на тысячах иранских банковских и правительственных документов, оказавшихся в распоряжении журналистов.
Утверждается, что названия фирм обычно начинаются с MOD (сокращение для Ministry of Defense — Министерство обороны) и заканчиваются различными номерами, например MOD 346428. Некоторые из них связаны с Корпусом стражей исламской революции. Reuters отмечает, что все эти фирмы зарегистрированы по тому же адресу в Тегеране, что и иранское Министерство обороны, а в качестве даты их создания указано 11 февраля 1979 года — день, когда к власти в стране пришел аятолла Хомейни.
По данным Reuters, сеть ввозит в Иран самое разное оборудование, включая взрывчатку, тяжелые грузовики и комплектующие, необходимые для производства ракет и беспилотников. Сообщается, что техника и комплектующие поступают в Иран наземным, морским и воздушным путем. Как отмечает Reuters, фирмы закупают технику за рубежом через сеть подставных лиц и фиктивных компаний.