Reuters: Иран ввез военную технику на $2 млрд в обход американской блокады

Утверждается, что названия фирм обычно начинаются с MOD (сокращение для Ministry of Defense — Министерство обороны) и заканчиваются различными номерами, например MOD 346428. Некоторые из них связаны с Корпусом стражей исламской революции. Reuters отмечает, что все эти фирмы зарегистрированы по тому же адресу в Тегеране, что и иранское Министерство обороны, а в качестве даты их создания указано 11 февраля 1979 года — день, когда к власти в стране пришел аятолла Хомейни.