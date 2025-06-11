Режим СЭЗ распространили на часть приграничных территорий Брянской области

Правительство распространило на несколько приграничных территорий Брянской области режим свободной экономической зоны. Соответствующий документ 9 июня подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Аналогичный режим уже действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В правительстве заявили, что эта мера поможет поддержать предприятия, работающие на упомянутых территориях. Резиденты свободной экономической зоны смогут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов в размере 7,6%. Также для них предусмотрены: нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроектов, освобождение от уплаты налога на имущество организаций и режим свободной таможенной зоны.

СЭЗ на территории новых регионов создали в 2023 году. Ее участниками стали более 350 компаний. В январе 2025-го правительство распространило режим СЭЗ на ряд территорий в Белгородской области. В мае некоторым районам Курской области было решено предоставить статус ОЭЗ. Также в свободную экономическую зону включили районы приграничья, где действует режим контртеррористической операции.