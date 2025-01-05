Правительство распространило режим СЭЗ на ряд территорий в Белгородской области

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на ряд территорий в Белгородской области (.pdf). Решение было приято для поддержки местных предприятий.

«Решение позволит предприятиям, работающим там, стать резидентами СЭЗ и получить преференции, в числе которых пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также режим свободной таможенной зоны»,— сообщается на сайте правительства.

Впервые свободная экономическая зона была введена на отдельных территориях Белгородской области в октябре 2024 года. Одновременно с этим аналогичные правила начали действовать в некоторых частях Курской и Брянской областей. СЭЗ была введена в рамках помощи регионам, пострадавшим от действий ВСУ.

Для резидентов СЭЗ разработана программа льготного кредитования. Наиболее распространенные виды деятельности предприятий-резидентов — промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых. С 2023 года свободная экономическая зона действует на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На данный момент ее участниками стали 268 компаний.