Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство распространило режим СЭЗ на ряд территорий в Белгородской области

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на ряд территорий в Белгородской области (.pdf). Решение было приято для поддержки местных предприятий.

«Решение позволит предприятиям, работающим там, стать резидентами СЭЗ и получить преференции, в числе которых пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, нулевая ставка налога на прибыль, полученную от реализации инвестпроекта, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также режим свободной таможенной зоны»,— сообщается на сайте правительства.

Впервые свободная экономическая зона была введена на отдельных территориях Белгородской области в октябре 2024 года. Одновременно с этим аналогичные правила начали действовать в некоторых частях Курской и Брянской областей. СЭЗ была введена в рамках помощи регионам, пострадавшим от действий ВСУ.

Для резидентов СЭЗ разработана программа льготного кредитования. Наиболее распространенные виды деятельности предприятий-резидентов — промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых. С 2023 года свободная экономическая зона действует на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На данный момент ее участниками стали 268 компаний.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...