В свободную экономическую зону войдут районы приграничья, где действует КТО

Правительство распространило свободную экономическую зону (СЭЗ) на приграничные территории, где действует режим контртеррористической операции. Это поддержит действующий там бизнес, сообщает пресс-служба кабмина. СЭЗ уже создана в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также на отдельных территориях Белгородской, Брянской и Курской областей.

Резиденты смогут рассчитывать на пониженные ставки страховых взносов (7,6% при базовой ставке 30%). В число преференций также входит нулевая ставка налога на прибыль от реализации инвестпроекта, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также режим свободной таможенной зоны.

«Рассчитываем, что благодаря принятому решению бизнес сократит свои издержки, сохранит предприятия и квалифицированных сотрудников, наладит производство нужных товаров и услуг»,— сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

На территории новых регионов свободная экономическая зона была создана в 2023 году. Ее участниками стали более 300 компаний, для них разработана программа льготного кредитования. Наиболее распространенные виды деятельности — промышленность, строительство и добыча полезных ископаемых. В июне 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить режим свободной экономической зоны на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Тогда сообщалось, что в течение десяти лет с инвесторов в этих трех регионах не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет.

Подробнее о режиме КТО — в материале «Ъ» «КТО куда».