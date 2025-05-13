Районам Курской области предоставят статус ОЭЗ

Премьер-министр Михаил Мишустин встретился с председателем стратегического комитета УК КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод) Андреем Канунниковым. Господин Мишустин рассказал, что правительство намерено наделить районы в Курской области статусом особой (свободной) экономической зоны (ОЭЗ). Речь идет о территориях, которые подвергались атакам ВСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы сейчас активно готовимся к тому, чтобы пострадавшие районы получили статус свободной экономической зоны. А вы подумайте о том, как это можно соответствующим образом скоординировать с работой завода. Будет прорабатываться этот вопрос в ближайшее время»,— сообщил премьер на встрече.

Господин Канунников сообщил, что Курский электроаппаратный завод достиг уровня локализации продукции 96%, а штат сотрудников за последние три года вырос более чем на 50%. «Наша технология охватывает практически все отрасли — от генерации и распределения до утилизации, в том числе транспорт»,— уточнил он.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий распространить режим свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей. В марте 2025-го правительство распространило режим СЭЗ на приграничные территории, где действует режим контртеррористической операции. Резиденты смогут рассчитывать на пониженные ставки страховых взносов (7,6% при базовой ставке 30%).