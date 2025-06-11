Мошенники стали звонить под видом соцопросов и записывать голоса для дипфейков

Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников исследовательских организаций и центров соцопросов. Они пытаются записать голос человека для создания дипфейков, рассказала «РИА Новости» замдиректора по продуктам VisionLabs Татьяна Дешкина.

Она отметила, что злоумышленники ставят задачей удержать пользователя на линии как можно дольше. Чтобы клонировать голос, нужна запись не менее 20 секунд с разной интонацией и без посторонних шумов. Чем длиннее запись, тем качественнее получится подделка. Чтобы придать записи естественность, мошенники потом добавляют эффекты плохой связи и фоновые шумы — к примеру, звуки проезжающих машин или разговоры.

Самую большую опасность представляют комбинированные схемы, в которых подделанный голос накладывают на изображение или видео. Злоумышленники могут создать фальшивый профиль в мессенджере или соцсетях, чтобы потом рассылать фейковые видео и голосовые сообщения. Но пока такие схемы остаются технически сложными в реализации, уточнила эксперт.

В МВД советовали гражданам изображать из себя «неподходящую жертву» в разговоре с телефонными мошенниками. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупреждал о неготовности к борьбе с мошенниками, которые используют технологии искусственного интеллекта.

О предложении ужесточить наказание за дипфейки — в материале «Ъ» «Гонка голосовых вооружений».