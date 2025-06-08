МВД рекомендует притворяться «неподходящей жертвой» в разговоре с мошенниками

В подразделении МВД по борьбе с киберпреступностью (УБК) посоветовали гражданам изображать из себя «неподходящую жертву» в разговоре с телефонными мошенниками. Так преступники быстрее потеряют интерес и оставят попытки выманить у жертвы деньги.

«Притворитесь неподходящей жертвой, чтобы мошенники потеряли интерес»,— заявили ТАСС представители киберполиции.

Правоохранители также предлагают гражданам придумывать неожиданные ответы в разговоре с мошенниками, чтобы сбить их с толку. Ключевая рекомендация остается прежней: не стоит брать трубку при звонках с незнакомых номеров. Если звонок кажется подозрительным, то его лучше проигнорировать. Помимо этого УБК советует использовать голосовых помощников для фильтрации входящих вызовов.