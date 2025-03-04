«Сбер» заявил о неготовности банков к борьбе с использующими ИИ мошенниками

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что российские банки не готовы к борьбе с мошенниками, которые используют технологии искусственного интеллекта (ИИ). Он предположил, что подобные виды обмана начнут распространяться в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Кузнецов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Станислав Кузнецов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Нас ждет в 2025 году использование ИИ на стороне мошенников, на стороне преступников. Насколько мы к этому готовы — честно говоря, пока на уровне всей нашей совместной работы не сильно готовы. Поэтому мы прогнозируем, что примерно к середине года будут дипфейки»,— сказал Станислав Кузнецов на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совфеде (цитата по ТАСС).

Господин Кузнецов призвал банковский сектор готовиться к борьбе с новыми видами мошенничества уже сегодня, потому что «это 100% будет происходить завтра». «Насколько мы будем готовы с этим бороться, если вдруг по телевизору покажут какой-то ролик, а там будет на самом деле фиктивный человек с фиктивными заявлениями?» — добавил он.

Эксперты по кибербезопасности в январе говорили «Ъ», что мошенники уже используют искусственный интеллект. При помощи ИИ они подделывают голос руководителя компании, чтобы выманить деньги у сотрудников.

Подробнее — в материале «Ъ» «Им голос был, он звал успешно».