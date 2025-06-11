Мировые перспективы увязли в переговорах

Всемирный банк (ВБ) вслед за другими международными организациями снизил прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2,3% с прежних 2,7%. Усиление торговых противоречий в сочетании с повышенным уровнем неопределенности обернулись масштабным пересмотром оценок ВБ: они ухудшены сразу для 70% экономик. В их числе США и многие ключевые партнеры этой страны, в том числе страны зоны евро, Япония и Мексика. Исключением стал Китай, прогноз для которого сохранен на прежнем уровне: возможности расширить поддержку экономики у властей КНР еще остаются, что усиливает их переговорную позицию в диалоге с Вашингтоном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Luca Bruno / AP Фото: Luca Bruno / AP

Мировая экономика в 2025 году вырастет на 2,3% после 2,8% в 2024-м, следует из доклада Всемирного банка о ее перспективах (публикуется дважды в год). Таким образом, оценка роста глобального ВВП снижена: в январе речь шла о 2,7%. Ухудшен и прогноз на 2026 год: до 2,4% с 2,7%. Отметим, ранее соответствующие оценки снизили МВФ и ЮНКТАД ООН.

Хотя глобальной рецессии не ожидается, расширение мировой экономики в соответствии с прогнозом ВБ будет означать, что средние темпы ее роста за семь лет 2020-х годов окажутся минимальными в сравнении со всеми аналогичными периодами начиная с 1960-х, указывают аналитики. Главная причина такой динамики — тарифная война, инициированная президентом США Дональдом Трампом. Из-за споров и разрушения цепочек поставок мировая торговля вырастет в этом году на 1,8% после увеличения на 3,4% в 2024-м. Оценка на 2025-й снижена значительно: в начале года ожидалось расширение торговли на 2,5%.

По оценкам ВБ, достижение Вашингтоном договоренностей с основными торговыми партнерами (сокращение пошлин вдвое) добавило бы экономическому росту по 0,2 процентного пункта и в этом, и в следующем году. Пока же усиление торговых противоречий и рост неопределенности привели к тому, что ВБ понизил прогнозы роста сразу для 70% государств.

В числе экономик, чьи перспективы ухудшены,— США. Ожидается, что после роста на 2,8% в 2024-м в этом году ВВП увеличится на 1,4% (в январе ожидалось расширение на 2,3%), в следующем — на 1,6% (2%). Аналитики фиксируют снижение потребительской активности и ухудшение деловых настроений, объясняя динамику непредсказуемостью торговой политики, которую сейчас проводят американские власти. Напомним, по оценкам МВФ, в 2025 году экономика страны вырастет на 1,8%, в 2026-м — на 1,7% (см. “Ъ” от 23 апреля).

Всемирный банк пересмотрел в сторону снижения прогнозы и для большинства торговых партнеров США. Так, ожидается, что экономика зоны евро, несмотря на смягчение ДКП Европейским центральным банком, вырастет на 0,7% в 2025 году и на 0,8% в 2026-м (в 2024-м — 0,9%). В январе аналитики ждали расширения на 1% и 1,2% соответственно. Из-за сжатия торговли со Штатами более скромный рост ВБ прогнозируется и японской экономике: в этом году ВВП вырастет на 0,7% (январская оценка — 1,2%), в следующем — на 0,8% (0,9%). Прогноз для ВВП Мексики, которая остается одним из главных партнеров Вашингтона, теперь предполагает рост на 0,2% в 2025-м и на 1,1% в 2026-м вместо ожидавшихся ранее 1,5% и 1,6%.

Как и другие международные организации, наибольшей устойчивости ВБ ожидает от китайской экономики. Несмотря на сохранение повышенных тарифов со стороны США, ВВП КНР может вырасти на 4,5% в 2025 году и 4% в 2026-м. Напомним, официальная цель китайских властей — 5%, впрочем, и для менее заметного роста им предстоит нарастить поддержку экономики. Стабильные темпы роста будут, по всей видимости, поддерживаться и дальнейшей переориентацией экспорта (см. “Ъ” от 10 июня). Такие перспективы уже позволяют Китаю вести переговоры с США с более сильной позиции. Как показали последние встречи сторон в Лондоне, в обмен на снятие экспортного контроля с поставок редкоземельных металлов Пекин ждет от Вашингтона заметных послаблений в части тарифных и нетарифных ограничений.

Для России, которую торговая война напрямую не затрагивает, оценка роста ВВП Всемирным банком на 2025 год снижена из-за ужесточения ДКП: теперь ожидается, что экономика вырастет на 1,4% (1,6% в январе) после увеличения на 4,3% в 2024-м. Прошлогодний скачок в банке объяснили «устойчивым подъемом активности в обрабатывающей промышленности, особенно в отраслях, связанных с военной сферой и импортозамещением». Ожидается, что в 2026 году рост ВВП РФ составит 1,2% (январский прогноз — 1,1%).

Кристина Боровикова