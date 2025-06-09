Статистика готовит почву для торгового мира

Экспорт Китая в США в мае снизился на 34,5% год к году, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Наиболее заметная с февраля 2020 года просадка поставок фактически нивелировала расширение спроса на китайскую продукцию со стороны других торговых партнеров — рост экспорта Китая в годовом выражении замедлился серьезнее, чем ожидалось. Сигналы, поступающие от Пекина и Вашингтона, между тем свидетельствуют о признании обеими сторонами ущерба от торговой войны, чем во многом и объясняется активизация переговорного процесса. Пока же, переориентируя поставки, Китай продолжает снижать свою зависимость от США как экспортного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Китайский экспорт в США сократился в мае на 34,5% год к году, до $28,8 млрд, сообщило вчера Главное таможенное управление КНР. Спад оказался самым заметным с февраля 2020 года (пандемии COVID-19, когда Пекин вводил жесткие локдауны). Просели в мае и поставки США в Китай: на 18%, до $10,8 млрд. Динамика объясняется тем, что 90-дневное «перемирие», объявленное странами по результатам переговоров в Женеве, начало действовать только в середине месяца (см. “Ъ” от 13 мая), а до того торговля стала жертвой заградительных пошлин, которые страны развернули в отношении друг друга в апреле.

В целом за первые пять месяцев года товарооборот Китая и США снизился на 9,1% в годовом выражении, до $239,7 млрд.

Экспорт КНР в Штаты сократился на 9,7%, до $177,4 млрд (даже несмотря на всплеск закупок до взлета тарифов), импорт — на 7,4%, до $62,3 млрд.

КНР в Штаты сократился на 9,7%, до $177,4 млрд (даже несмотря на всплеск закупок до взлета тарифов), — на 7,4%, до $62,3 млрд. При этом США сохранили третье место среди крупнейших торговых партнеров КНР — после АСЕАН и ЕС.

С оценкой по свежим данным ущерба от тарифного противостояния связано возобновление активного диалога Вашингтона и Пекина. Переговоры в Лондоне 9 июня президент США Дональд Трамп анонсировал на прошлой неделе — после разговора с китайским лидером Си Цзиньпином. По данным Associated Press, делегацию КНР на них возглавлял вице-премьер Хэ Лифэн, из Штатов на встречу прилетели в том числе министр торговли Говард Латник и министр финансов Скотт Бессент.

Одним из ключевых приоритетов Вашингтона в ходе переговоров был вопрос о снятии экспортного контроля Пекина за поставками редкоземельных металлов — ограничения были развернуты в апреле и оказались крайне чувствительны для США,— поставки из КНР фактически остановились (см. “Ъ” от 13 мая). Возобновить их, по словам Дональда Трампа, уже пообещал Си Цзиньпин, в ответ власти США готовы предложить КНР вывод части товаров из-под тарифных и нетарифных ограничений (в том числе авиадвигателей и комплектующих к ним).

До достижения «устойчивых» договоренностей (и, вероятно, ориентируясь на опыт торговой войны в первый президентский срок господина Трампа) Китай продолжает диверсифицировать свой экспорт.

Так, например, экспорт страны в АСЕАН в мае вырос на 14,8%, в ЕС — на 12%, в Японию — на 6,2%. Впрочем, заметно компенсировать спад поставок в США это пока не смогло — рост экспорта КНР в мае замедлился до 4,8% (до $316,1 млрд) против ожидавшихся аналитиками 5,2%. В марте и апреле он рос на 12,4% и 8,1%, хотя сравнение с этими месяцами не вполне корректно: бум поставок объяснялся стремлением вывезти как можно больше товаров до активной фазы торговой войны.

Импорт Китая из США, по данным таможни, также снизился в мае — на 3,4% (при ожиданиях на 0,9%), до $212,9 млрд,— из-за слабого внутреннего спроса, оживить который власти КНР по-прежнему не могут. На него же, отметим, указывают данные об инфляции — по данным ГСУ, в мае дефляция составила 0,1% и фиксируется четвертый месяц подряд.

Со спросом во многом связано и проседание поставок в Китай из РФ: в мае они составили $9,6 млрд против $10,7 млрд годом ранее. Продолжили сокращаться и поставки в обратном направлении ($8,1 млрд против $9 млрд в мае 2024 года) — по мере постепенного осложнения расчетов за них.

Кристина Боровикова