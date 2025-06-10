Жаир Болсонару не собирается в тюрьму

Верховный суд Бразилии начал в понедельник допрос обвиняемых по делу о попытке госпереворота, которую, по версии следствия, пытались организовать бывший президент Жаир Болсонару и его сторонники после победы Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах 2022 года. Ожидается, что сам экс-глава государства даст показания на этой неделе. При самом неблагоприятном для него исходе ему может грозить до 43 лет тюрьмы. Но риск реального заключения остается низким: в случае победы правых сил на выборах 2026 года, что очень вероятно на фоне стремительного падения рейтинга Лулы да Силвы, Жаир Болсонару, скорее всего, будет помилован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Adriano Machado / Reuters Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Adriano Machado / Reuters

В общей сложности на скамье подсудимых по громкому делу о заговоре с целью сохранения власти оказался Жаир Болсонару и 17 его сторонников. Следствие считает, что действия заговорщиков включали кампанию по дискредитации результатов голосования, подготовку госпереворота и обсуждение физического устранения Лулы да Силвы и ряда высокопоставленных чиновников.

Ключевым свидетелем на первых слушаниях 9 июня стал бывший помощник президента Мауро Сид, ранее заключивший сделку со следствием.

В ходе четырехчасового допроса он подробно изложил, как Жаир Болсонару и его окружение готовили план по аннулированию итогов выборов в случае победы Лулы да Силвы.

По словам Мауро Сида, экс-советник президента Филипе Мартинш передал ему проект указа о введении чрезвычайного положения и сам Жаир Болсонару лично внес в него правки. Также обсуждались сценарии признания выборов недействительными, ограничения полномочий Верховного суда и Конгресса и информационная кампания по фальсификации голосования, которая должна была подготовить почву для силового удержания власти.

Мауро Сид утверждает, что бывший командующий ВМС Альмир Гарнье предложил задействовать военные силы в поддержку плана. При этом глава армии генерал Марко Антониу Фрейре Гомеш выступал категорически против участия в госперевороте. Масштабная кампания по обвинению в фальсификациях, по словам свидетеля, была призвана склонить его к смене позиции.

Отдельный блок показаний касался неофициального финансирования операций.

В частности, Мауро Сид заявил, что экс-руководитель президентской администрации Брага Нетто лично передал ему деньги, предназначенные для отслеживания и задержания председателя Верховного суда Александра де Мораеса. «Я получил деньги от генерала Браги Нетто во дворце Алворада. Они были в коробке из-под вина, в бутылке. В тот же день я передал их майору Рафаэлу Мартинсу де Оливейре»,— заявил он на допросе.

Свое выступление Мауро Сид завершил, опровергнув утверждения о давлении со стороны властей, подчеркнув, что сотрудничает со следствием добровольно.

В течение ближайшей недели суд заслушает и еще семерых фигурантов, которых считают ядром заговора, а также самого Жаира Болсонару. Последний при этом уже заявил, что намерен отвечать на вопросы суда.

Этот процесс стал первым в истории современной Бразилии, когда бывшего главу государства судят за попытку насильственной смены власти, несмотря на то что страна пережила не один военный переворот.

Ожидается, что вердикт будет вынесен к концу 2025 года, до начала новой президентской кампании.

Юридические перспективы Жаира Болсонару выглядят не лучшим образом. По оценке экспертов, вероятность обвинительного приговора высока и экс-президенту может грозить до 43 лет тюрьмы. Тем не менее сторонники экс-президента продолжают настаивать на возможности его участия в выборах 2026 года, несмотря на действующий запрет. Но более вероятным сценарием аналитики считают выдвижение нового кандидата от правых. Одним из кандидатов считается губернатор штата Минас-Жерайс Ромеу Зема, который уже пообещал, что в случае победы помилует Жаира Болсонару. Среди возможных претендентов на высший пост также называют сыновей бывшего президента и его супругу.

Но кто бы ни стал кандидатом от правого фланга, он, по мнению экспертов, может рассчитывать на широкую поддержку в том случае, если Лула да Силва захочет баллотироваться вновь. Согласно данным Bloomberg, рейтинг действующего президента опустился до рекордно низкого уровня — его работу не одобряют более 53% граждан. Причиной падения популярности называют высокую инфляцию и неспособность главы государства справиться с углубляющимся экономическим и социальным кризисом. Причем даже в окружении Лулы да Силвы мало кто верит в его победу на выборах 2026 года. Немаловажный штрих к общей картине — финансовые рынки также закладывают в прогноз победу правых сил.

Вероника Вишнякова