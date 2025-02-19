Все пошло не по Трампу

Генеральная прокуратура Бразилии обвинила экс-президента Жаира Болсонару в попытке государственного переворота в 2022 году и ряде других тяжких преступлений. Лидеру бразильских правых может грозить не менее 12 лет тюрьмы. Тем не менее в лагере сторонников Болсонару не считают, что его политической карьере пришел конец. Они проводят параллели с тем, каким путем в Белый дом вернулся президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Adriano Machado / File Photo / Reuters Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару

Фото: Adriano Machado / File Photo / Reuters

Решение прокуратуры Бразилии выдвинуть обвинения против Жаира Болсонару и 33 его сторонников, включая кандидата в вице-президенты на выборах-2022 Валтера Брагу Нету, стало итогом масштабного расследования. Полиция завершила его к ноябрю 2024 года, а результаты обобщила в 844-страничном отчете.

В документах утверждается: господин Болсонару, будучи президентом, руководил преступным заговором с целью остаться у власти после 2022 года даже в случае проигрыша своему левому оппоненту Луису Инасиу Луле да Силве.

Следствие предполагает, что заговор был инициирован еще в 2021 году, он включал в себя кампанию по дискредитации результатов предстоящих выборов, организацию госпереворота (следователи считают, что именно команда экс-президента инициировала захват ряда правительственных учреждений 8 января 2023 года) и даже план убийства господина да Силвы. Теперь слово за Верховным судом, который должен решить, начинать ли громкое разбирательство.

Господин Болсонару уже неоднократно отрицал обвинения в свой адрес после того, как о них впервые стало известно в ноябре 2024 года. При этом к обвинениям в свой адрес ему не привыкать: в марте 2024 года против правого политика выдвинули обвинения в подделке сертификата о вакцинации от COVID-19, а в июле того же года в полиции заявили: Жаир Болсонару занимался незаконной продажей драгоценностей, которые он получил от иностранных лидеров и дипломатов за время пребывания на посту президента.

Господину Болсонару запрещено также участвовать в выборах до 2030 года — такое решение приняли в 2023 году судьи Высшего избирательного суда Бразилии (выполняет функции ЦИКа), сочтя доказанным нарушение политиком законодательства, касающегося выборов, распространение дезинформации и покушение на демократические институты.

Жаир Болсонару убежден, что ему удастся попасть в бюллетень уже в 2026 году. Уверены в этом и его сторонники.

Так, по соцсетям активно распространяются мемы с лозунгом «Милей 2023 (правый президент Аргентины Хавьер Милей.— “Ъ”), Трамп 2024, Болсонару 2026». Политическая история американского президента действительно перекликается с опытом господина Болсонару, однако пока события разворачиваются не в пользу последнего. Попытка госпереворота и ряд судебных тяжб наряду с утверждением о политическом преследовании есть в анамнезе у обоих политиков, но обвинения против «тропического Трампа», как Жаира Болсонару окрестили СМИ, тяжелее.

Сторонники экс-президента в решении вопроса о его допуске на выборы во многом опираются на пример США и даже рассчитывают на помощь Вашингтона. Поводом для этого стало приглашение политика на инаугурацию господина Трампа. Правда, присутствовать на церемонии он не смог: господину Болсонару не удалось получить обратно свой загранпаспорт, ранее конфискованный властями.

В итоге в США отправились сын экс-президента и еще около 20 «тропических трампистов». В среду делегация политиков правого толка и сторонников Жаира Болсонару вновь прибыла в Вашингтон. Ожидается, что они примут участие в Конференции консервативных политических действий, на которой присутствуют представители правого крыла из разных стран.

Пока же кампания по защите господина Болсонару внутри страны разделилась на два трека.

Часть сторонников Жаира Болсонару во главе с депутатом от «Союза Бразилии» Родригу Валадарешем рассчитывают провести через парламент закон об амнистии, аналогичный решению господина Трампа помиловать участников штурма Капитолия в январе 2021 года.

Кроме того, усилия направлены на дискредитацию Верховного суда страны и его председателя Алешандри ди Морайса: господин Болсонару и его сторонники говорят об ангажированности последнего и политической подоплеке обвинений.

В этом вопросе у них есть влиятельный союзник. Миллиардер Илон Маск, который после получения должности в Белом доме активно занимается перекройкой госаппарата, откровенно не жалует господина ди Морайса. Поводом для этого стало многомесячное противостояние по вопросу дезинформации на принадлежащей господину Маску платформе Х. Закончилось оно временной блокировкой социальной сети на территории Бразилии. При этом Илон Маск недавно заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена помогла господину да Силве одержать победу над Жаиром Болсонару. Сторонники последнего моментально подхватили этот тезис и начали активно его распространять.

Вероника Вишнякова