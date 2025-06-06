Бразильский лидер заступился за МЕРКОСУР перед Францией лично

5 июня президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва впервые посетил Францию с государственным визитом. Одной из главных целей бразильского лидера было убедить своего французского коллегу в необходимости заключить сделку о свободной торговле между Евросоюзом и блоком МЕРКОСУР. Но особых успехов на этом пути он не добился. Не много точек соприкосновения у двух лидеров обнаружилось и по теме решения глобальных кризисов вроде украинского урегулирования: здесь и да Силва, и Макрон, скорее, говорили каждый о своем, нежели внимали друг другу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

В бразильской администрации с самого начала не стали скрывать, что делают весьма высокие ставки на нынешнюю поездку Лулы да Силва во Францию — первый государственный визит бразильского лидера во Францию со времен Дилмы Руссефф, занимавшей президентский пост с 2011 по 2016 год. Еще в период ее президентства отношения Бразилиа с Брюсселем в целом и с Парижем в частности начали стагнировать. А позднее, во время нахождения у власти правого политика Жаира Болсонару, фактически сошли на нет. И лишь после того как к власти в Бразилии вернулся Лула да Силва с его программой левого толка, из Парижа стали звучать первые сигналы о готовности реанимировать связи с этой латиноамериканской страной.

Два года назад Лула да Силва уже прилетал во французскую столицу — правда, не с госвизитом, а для участия в Парижском саммите по новому глобальному финансовому пакту. Тогда лидеры двух стран ограничились рабочим ланчем.

На этот раз — в полном соответствии с высоким статусом визита — программа бразильского лидера оказалась куда обширней.

В его расписание вошло посещение сразу четырех городов, среди которых Тулон. Туда Лула да Силва вместе с французским коллегой отправится в субботу, чтобы посетить военную базу французских ВМС и обсудить планы по развитию совместной программы атомных подлодок.

За два же дня до этого, 5 июня, в Париже прошла его встреча тет-а-тет с Эмманюэлем Макроном, на которой, как его бразильский визави анонсировал заранее, он планировал охватить не только весь спектр вопросов двусторонних отношений, но и «темы, представляющие глобальный интерес». «Мы, безусловно, обсудим войну между Россией и Украиной, массовые убийства израильской армии в секторе Газа и соглашение между Евросоюзом и МЕРКОСУР»,— сообщил да Силва на пресс-конференции во дворце Планалту перед вылетом.

Проблемы, которые перечислил Лула да Силва, президенты на переговорах действительно затронули. Однако далеко не во всем их позиции сошлись.

Противоречия обнаружились прямо на совместной пресс-конференции по итогам переговоров, где Эмманюэль Макрон сделал ряд нелестных заявлений в адрес Бразилии и ее партнеров по МЕРКОСУР (в это сообщество стран Южной Америки входят, помимо Бразилии, Аргентина, Парагвай, Боливия и Уругвай).

Вопрос создания свободной зоны торговли между Евросоюзом и этим южноамериканским объединением стоит на повестке уже четверть века, но лишь в конце прошлого года он сдвинулся с мертвой точки. В декабре, спустя десятилетия переговоров, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен наконец сообщила, что стороны завершили работу над соглашением. Но официальный Париж выступил против подписания документа, мотивируя это тем, что результатом сделки станет снижение спроса на продукцию европейских производителей из-за дешевой импортной продукции из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.

И на этой неделе в ответ на очередной призыв Лулы да Силвы, чья страна ныне председательствует в МЕРКОСУР, «открыть сердце этой возможности», глава Елисейского дворца вновь заявил, что в текущем виде соглашение «убьет сельское хозяйство ЕС». «Это соглашение хорошо для многих секторов, но оно представляет риск для фермеров в ЕС»,— сказал он, отметив, что страны Южной Америки «находятся совсем на ином уровне в плане регламентаций», нежели европейские производители. «Я не смогу выйти к своим фермерам со словами: “Пока я требую от вас соблюдения более строгих стандартов, я открываю рынок для тех, кто их вообще не соблюдает”»,— признал Эмманюэль Макрон.

Французский лидер, впрочем, не исключил возможности подписания такого соглашения в перспективе, но при условии, что оно будет доработано. Для начала в Париже предлагают добавить в документ пункт о том, что страны ЕС смогут ввести ограничения на импорт в случае дестабилизации рынка. Лула да Силва не раскрыл, как на это смотрят в Бразилии, но все-таки решительно пообещал, что не «покинет пост председателя МЕРКОСУР, не заключив торговую сделку».

Явные разногласия у сторон проявились и когда речь зашла о геополитических конфликтах.

Говоря о кризисах в секторе Газа и на Украине, Лула да Силва, в частности, настаивал на необходимости реформы Совета Безопасности ООН. Включение в состав органа стран, представляющих Глобальный Юг, может повысить его эффективность, заверил он французского коллегу. При этом господин да Силва не забыл напомнить о совместной с Китаем работе по урегулированию конфликта между Россией и Украиной, которую страны ведут на площадке ООН.

Эмманюэля Макрона миротворческие усилия стран Глобального Юга интересовали едва ли. Очевидно от того, что главным миротворцем в украинском конфликте ему видится сама Франция. Так, хозяин Елисейского дворца сделал особый акцент на работе Парижа над прекращением огня на Украине, не забыв упомянуть свои заслуги в «усиленном давлении» на Россию. Бразильского коллегу господин Макрон, к слову, тоже призвал последовать примеру Парижа, заодно обратившись с тем же призывом и к таким крупным игрокам Глобального Юга, как Пекин и Дели.

Анастасия Домбицкая