Коррупционные дела экс-президентов Бразилии

31 августа 2016 года Сенат Бразилии проголосовал за импичмент президента страны Дилмы Руссефф (занимала пост в 2011–2016 годах). Генпрокуратура страны подозревала ее в причастности к коррупционным схемам в нефтяной корпорации Petrobras, а также в манипуляциях с госбюджетом во время избирательной кампании. В 2019 году обвинения против Дилмы Руссефф были сняты.

12 июля 2017 года экс-президент Лула да Силва (2003–2011) был приговорен к девяти с половиной годам тюремного заключения по делу о коррупции и отмывании денег, позже срок увеличили до 12 лет. Он обвинялся в получении квартиры на побережье в качестве взятки от строительной компании OAS. В ноябре 2019 года вышел на свободу после 580 дней заключения, а в 2021-м суд снял с политика обвинения в коррупции. Это позволило ему в 2022 году вновь избраться на пост президента.

21 марта 2019 года был арестован Мишел Темер, оставивший пост президента Бразилии за три месяца до этого. Следствие подозревало его в получении взятки в размере 1 млн реалов (более $260 тыс.) за заключение контрактов при строительстве АЭС «Ангра-3». Прокуратура также обвиняла его в создании ОПГ, которая «действовала в течение 40 лет». В марте 2021 года обвинения в коррупции против экс-президента были сняты.

1 июня 2023 года бывший президент Бразилии (1990–1992) Фернанду Колор ди Мелу был приговорен к восьми годам и десяти месяцам по обвинению в коррупции и отмывании денег. Его признали виновным в получении взяток на сумму около 30 млн реалов (около $6 млн) от одного из предприятий государственной нефтяной компании страны Petrobras.