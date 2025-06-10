Госдума приняла закон о создании национального сервиса

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки, предусматривающие создание национального сервиса. Такое приложение объединит функционал отечественных цифровых сервисов — государственных, финансовых, коммерческих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сервис позволит передавать данные из личного кабинета на «Госуслугах» и других госсистем без бумажных документов. С помощью него можно будет также удостоверять личность через цифровой ID — например, при заселении в отель или покупке товаров с возрастными ограничениями. На платформу переведут образовательные сервисы и чаты учебных заведений, сообщила пресс-служба Госдумы. Закон вступает в силу после публикации, а предустановка сервиса начнется с 1 сентября 2025 года.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия») сообщил, что теперь правительству предстоит выбрать конкретную платформу и наделить ее статусом национальной. «Данный закон — это лишь начало большого пути. Чтобы национальный мессенджер закрепился, понадобится время, мы к этой работе готовы»,— написал он в Telegram-канале.

Минцифры планирует развивать сервис на базе платформы Max от VK. В конце мая министерство отказалось от идеи интегрировать «Госуслуги» с Telegram. 4 июня глава ведомства Максут Шадаев рассказал о работе над мессенджером президенту Владимиру Путину.

Подробнее о государственном приложении — в материале «Max возьмет пример с WeChat».