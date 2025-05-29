В Минцифры отказались интегрировать «Госуслуги» и Telegram и ищут альтернативу

Министерство цифрового развития обсуждало возможность интеграции «Госуслуг» с Telegram, но теперь рассматривает мессенджер Max (разработка VK), заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Думаем. Мы прорабатываем такую возможность»,— сказал господин Шадаев (цитата по ТАСС). Он назвал идеальной ситуацию, когда государственные услуги оказываются на тех площадках, где присутствуют пользователи.

Министр также сообщил, что прежде рассматривались и другие приложения: «Обсуждали запуск "Госуслуг" в Telegram, но не решились с определенными моментами».

Max — это аналог китайского WeChat. Разработкой новинки занимается VK. Сейчас для пользователей доступна бета-версия приложения, куда включены сообщения, звонки и конструктор чат-ботов и мини-приложений.

Подробнее о новом приложении — в материале «Max возьмет пример с WeChat».