Max возьмет пример с WeChat

VK планирует запустить аналог китайского мессенджера WeChat, который получит название Max. В компании говорят, что в магазинах приложений скоро появится бета-версия сервиса. Сначала в нем будут доступны сообщения, звонки, а также инструменты для бизнеса: конструкторы чат-ботов и мини-приложений. Следующим шагом должна стать интеграция государственных сервисов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в компании. Объем инвестиций в создание платформы не раскрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Рынку будет интересен такой продукт, считает IT-эксперт, главный редактор Vilianov.com Сергей Вильянов. Но, по его мнению, с помощью нового сервиса VK хочет решить и собственные проблемы: «Недавно вышел отчет компании, который всех неприятно удивил. Когда-то невероятно прибыльный бизнес, который успешно соревновался с тем же "Яндексом", сейчас, как мы знаем, находится не в лучшем финансовом положении. Все в мире понимают, что так долго жить нельзя. Такое ощущение, что в VK немножко утратили надежду на эффективное развитие своего основного продукта, то есть все, что крутится вокруг соцсети, и решили просто создать внутреннюю конкуренцию, когда примерно то же самое, по сути, разрабатывается совершенно другими людьми.

При этом такой сервис действительно может быть интересен, потому что WeChat в Китае — это гораздо больше, чем мессенджер. Это фактически платформа для жизни, на базе которой работает 90% всего. То есть, установив одно приложение, гражданин страны получает доступ и к коммерческим, и к некоммерческим сервисам. И, конечно, создать такой продукт для любой компании — это огромный соблазн. Если посмотреть на наш ландшафт, собственно, кроме VK, к этому никто даже не приблизился. Отдельные какие-то компоненты есть только у "Яндекса"».

Собеседники «Ведомостей» оценивают инвестиции в создание аналога WeChat в 1 млрд руб. Новый сервис VK будет конкурировать в том числе с Telegram, однако для этого ему потребуются серьезные вложения в маркетинг, заметил сооснователь Ai Academy Александр Горный: «Выглядит все так, что Max будет соперничать с существующими соцсетями. Может быть, они пытаются сделать какую-то замену Telegram, который явно сейчас более массовый и важный сервис для россиян, чем тот же VK. По описаниям не вижу ничего уникального, того, чего нет у других.

Но даже если продукт будет похож на все остальные, успех же определяется не количеством функций, а маркетингом, тем, как они смогут достучаться до целевой аудитории.

Telegram не лучше, чем тот же "VK Мессенджер". Просто у него маркетинг эффективнее, и большинство пользуются этой платформой. Возможно, у Max будет еще более качественное продвижение».

Чистый убыток холдинга VK в прошлом году вырос почти в три раза и достиг 95 млрд руб. Выручка год к году увеличилась на 23% и составила почти 150 млрд руб. Основным источником ее роста стала онлайн-реклама.

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Елена Иванова