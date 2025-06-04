Путин поручил правительству перевести госуслуги в отечественный мессенджер

Президент России Владимир Путин по итогам доклада главы Минцифры РФ Максута Шадаева распорядился уделить особое внимание поддержке интернета, поскольку он необходим для развития российского мессенджера Max, который создается командой VK.

В ходе своего доклада Максут Шадаев отметил, что сегодня в России самыми популярными сервисами пользователей являются зарубежные мессенджеры. «Ими ежедневно в стране пользуется более 90 млн человек, ежедневного в мессенджере проводит наш средний пользователь 50 минут. При этом за последние три года их аудитория выросла на 30%». По словам министра, есть страны, у которых есть свои «национальные мессенджеры», при этом они сегодня доминируют лидерство на своих локальных рынках. Следом он объявил, что недавно компания VK вывела на рынок «российский мессенджер, который по своим параметрам полностью сопоставим с зарубежными конкурентами», под названием MAX.

«Без этого (поддержки интернета.— "Ъ") нам свой мессенджер очень тяжело будет поддерживать. Услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения нужно переводить на эту платформу»,— сказал господин Путин (цитата по сайту Кремля).

В конце мая Минцфиры отказались от идеи интегрировать «Госуслуги» с Telegram. Министр Максут Шадаев рассказывал, что в качестве возможной площадки рассматривают еще не вышедший Max.

В марте вышла первая версия MAX с базовой функциональностью: мессенджер, голосовые и видеозвонки, отправка и получение файлов. Приложение построено на новой архитектуре, рассказали “Ъ” в пресс-службе мессенджера. Это позволяет ему качественно работать на недорогих устройствах и в сетях связи с низким качеством покрытия. «В МАХ уже работают финансовые сервисы от ВТБ и Альфа-Банка. Также запущена интеграция с Оzon Travel»,— добавили в пресс-службе.

Max — это аналог китайского приложения WeChat. В мессенджере можно будет обмениваться сообщениями, звонить, пользоваться чат-ботами и мини-приложениями и другими функциями. Сейчас для пользователей доступна бета-версия приложения.

Подробнее о государственном приложении — в материале «Max возьмет пример с WeChat».

Екатерина Отрашкевич, Филипп Крупанин