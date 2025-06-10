В Лос-Анджелесе усилили столкновения с Трампом

Ситуация в американском штате Калифорния продолжает накаляться. В понедельник, 9 июня, президент Дональд Трамп распорядился направить туда для рейдов против незаконных мигрантов еще 2 тыс. солдат Национальной гвардии вдобавок к такому же числу бойцов, прибывших днем ранее. В понедельник же в Пентагоне сообщили об отправке в Лос-Анджелес еще и 700 морских пехотинцев. Это решение, принятое против воли местных властей, лишь подогрело уличные протесты, а губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом подал в суд на Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета — за действия, противоречащие суверенитету штата и конституции страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Daniel Cole / Reuters Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Daniel Cole / Reuters

Начало беспрецедентному конфликту между федеральным правительством США и Лос-Анжелесом, где около трети населения, 3,5 млн человек, являются иммигрантами, было положено в минувшую пятницу, 6 июня, жесткими рейдами сотрудников Иммиграционной и таможенной службы (ICE) в отношении иммигрантских общин. Уже к субботе первоначально мирные выступления против действий администрации Трампа переросли в ожесточенные стычки демонстрантов с полицией, вопреки призывам местных властей к мирным протестам.

Это дало основания Белому дому направить 8 июня в штат Калифорния 2 тыс. бойцов Нацгвардии. Но вместо того, чтобы утихомирить возмутителей спокойствия, этот шаг еще больше раззадорил их.

Согласно данным правоохранительных органов, за выходные во время протестов против миграционной политики Трампа только в округе Лос-Анджелес было арестовано 72 человека — по обвинениям начиная от покушения на убийство и нападения с применением смертоносного оружия на полицейского до мародерства и отказа разойтись. Такая ситуация подвигла президента Дональда Трампа уже на следующий день дополнительно направить в Калифорнию еще 2 тыс. бойцов Национальной гвардии.

В тот же день, 9 июня, Пентагон также заявил, что отправит в Лос-Анджелес, ставший эпицентром противостояния федеральных властей и местного населения, 700 морских пехотинцев. Они должны были прибыть в город во вторник утром в рамках федеральной стратегии по подавлению уличных демонстраций против иммиграционных рейдов, пояснили официальные лица.

Такое чрезвычайное применение военной силы для поддержки полицейской операции было затеяно вопреки возражениям руководства штата, которое не только не просило федералов о помощи, а даже, наоборот, просило не вмешиваться.

Но Дональд Трамп в своей привычной манере счел, что действует во благо страны и что губернатору Калифорнии стоило быть благодарным за помощь, пускай и непрошеную. «Это была бы очень плохая ситуация. Она двигалась в неправильном направлении. Теперь она движется в правильном направлении»,— уверенно заявил глава Белого дома в понедельник. Губернатор Гэвин Ньюсом «должен только радоваться, что я послал армию», добавил президент.

В Калифорнии этого не оценили. И не стали стесняться в выражениях, чтобы выразить свое возмущение действиями администрации Трампа. «Первые 2 тыс. (бойцов Нацгвардии.— “Ъ”)? Без еды и воды. Развернуты только около 300 человек — остальные сидят, неиспользуемые, в федеральных зданиях без приказов. Речь идет не об общественной безопасности. Речь идет о том, чтобы потешить опасное эго президента»,— написал господин Ньюсом в посте в X, откликаясь 9 июня на решение федерального центра о введении дополнительного контингента национальных гвардейцев.

Калифорнийский губернатор, у которого с главой Белого дома давняя, взаимная и хорошо известная всей стране антипатия, решил не ограничиваться лишь словесным протестом. И подал от себя лично и штата Калифорния в Федеральный окружной суд Сан-Франциско жалобу на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета. Согласно жалобе, решение Белого дома о мобилизации Нацгвардии нарушило суверенитет штата, поскольку закон о развертывании войск, которым воспользовался президент, может применяться при мятеже. И даже в этом случае глава государства был обязан по закону заручиться поддержкой губернатора для ввода в штат Нацгвардии.

Последний раз ввод бойцов Нацгвардии в Калифорнию без прямого запроса со стороны властей штата случился в 1965 году.

В 1992 году, когда после оправдания четырех белых полицейских за жестокое избиение чернокожего автомобилиста в Лос-Анджелесе вспыхнуло массовое насилие, гвардейцев также вводили в штат, но тогда президент использовал такие полномочия по просьбе местного губернатора.

Отказаться от силового решения проблемы администрацию Трампа призвала и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. «Я надеюсь, что федеральное правительство услышит нашу просьбу: прекратите рейды. Это создает страх и хаос в нашем городе, и это не нужно»,— призвала она федералов на большой пресс-конференции вечером 9 июня. Вину за эскалацию протестов в городе мэр целиком и полностью возложила на администрацию Трампа: «В четверг город был мирным. В пятницу — из-за вмешательства федерального правительства — уже нет».

В штыки решение о развертывании в Лос-Анджелесе морских пехотинцев встретил и начальник полиции города Джим Макдоннелл, выступавший на пресс-конференции вместе с мэром. «Нам также известно про сообщения о том, что президент намерен или уже развернул морских пехотинцев США в Лос-Анджелесе. Введение федеральных военных без прямой координации создает логистические проблемы и риск путаницы во время критического инцидента»,— отметил он.

Но ни увещевания, ни мольбы, ни жесткие протесты властей штата и города на федеральные власти не подействовали. Когда Карен Басс заявила, что Лос-Анжелес — «это город иммигрантов», министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм отрезала: «Они не город иммигрантов. Они город преступников». И пообещала, что рейды по выявлению нелегалов в городах штата будут продолжены.

«Сегодня мы провели больше операций, чем накануне, и завтра мы снова удвоим эти усилия. Чем больше они протестуют и совершают акты насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, тем жестче будет преследовать их ICE (Иммиграционная и таможенная служба США.— “Ъ”)»,— заявила госпожа Ноэм на канале Fox News.

Наталия Портякова