Массовые беспорядки в США в последние годы

В апреле—мае 2015 года в Балтиморе (штат Мэриленд) прошли массовые протесты, вызванные смертью 26-летнего афроамериканца Фредди Грея. Он умер от травм, полученных при задержании полицией. Акции сопровождались беспорядками, в городе вводился комендантский час, была задействована нацгвардия. Пострадали около 100 полицейских, 200 человек были задержаны.

В сентябре 2016 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина) вспыхнули беспорядки после убийства полицейским 43-летнего афроамериканца Кейта Ламонта Скотта. По версии полиции, он был вооружен, но семья убитого это отрицала. Столкновения продолжались несколько дней, пострадали 12 полицейских, в город вводились подразделения национальной гвардии. Около 40 человек были задержаны.

В августе 2017 года в Шарлотсвилле (штат Виргиния) прошел марш ультраправых в знак протеста против демонтажа памятника генералу Конфедерации Роберту Ли. Участники марша выкрикивали расистские и антисемитские лозунги, несли флаги Конфедерации и свастику. Акция сопровождалась факельным шествием и закончилась столкновениями с полицией. Погиб один человек, около 40 пострадали.

В мае 2020 года в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались протесты из-за убийства при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Демонстрации под лозунгами «Black Lives Matter» охватили десятки городов США и сопровождались массовыми беспорядками, поджогами и столкновениями с полицией. В ряде штатов вводился комендантский час. Для наведения порядка задействовали нацгвардию. Тысячи человек были задержаны.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, пытаясь сорвать утверждение результатов президентских выборов, в ходе которых победил Джо Байден. По оценкам ФБР, в штурме участвовали до 2,5 тыс. человек. Погибли пять человек, включая одного сотрудника полиции. Более 170 полицейских получили ранения, а материальный ущерб составил $2,8 млн. Против более чем 1,6 тыс. участников беспорядков были выдвинуты обвинения. Позднее Дональд Трамп помиловал части из них.