«Использование Трампом войск в ответ на протесты — злоупотребление властью»

В ответ на протесты против иммиграционной политики в Лос-Анджелесе президент США распорядился направить туда войска Национальной гвардии. Многие американские СМИ и эксперты в области права расценили это как избыточную меру, призванную оказать давление на власти штата Калифорния.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ethan Swope / AP Фото: Ethan Swope / AP

Трамп направляет 2 тыс. солдат Национальной гвардии в Лос-Анджелес из-за протестов

Развертывание войск под федеральным контролем в ответ на гражданские беспорядки — редкий шаг. Обычно такие меры требуются от президента в соответствии с законом о противодействии восстаниям, если меры нужны для обеспечения законности или восстановления порядка. «Это крайне необычно»,— отмечает Лора Дикинсон, профессор юридического факультета Университета имени Джорджа Вашингтона. «Неясно, какие юридические полномочия использует президент для развертывания войск. Если он применяет закон о восстаниях, он должен выступить со специальным обращением, которое объясняет эти меры, поскольку данный закон используется в качестве крайней меры».

Отправка Трампом Нацгвардии в Лос-Анджелес вызвала вопросы правового характера

Критики выражают обеспокоенность тем, что Трамп пытается применить закон о противодействии восстаниям от 1807 года, чтобы использовать войска в рамках своей кампании по массовой депортации нелегальных иммигрантов. У президента есть полномочия в соответствии с законом о восстаниях использовать свою федеральную власть поверх полномочий Национальной гвардии штатов для подавления «любого восстания, домашнего насилия, незаконного объединения или заговора», которые «настолько препятствуют исполнению законов», что любая часть жителей штата лишается конституционного права, а власти штата не могут или не желают защищать это право.

При этом Американский союз защиты гражданских свобод заявляет, что использование Трампом военных внутри страны является ошибочным и опасным. «Развертывание президентом Трампом федеральных войск Национальной гвардии в ответ на протесты является ненужным, подстрекательским и представляет собой злоупотребление властью,— считает Хина Шамси, директор Проекта национальной безопасности Американского союза защиты гражданских свобод.— Этими действиями администрация Трампа подвергает опасности жителей Лос-Анджелеса, создает правовые и этические риски для военнослужащих и подрывает наш основополагающий демократический принцип, согласно которому военные не должны контролировать гражданских лиц».

Иммиграционные репрессии расширяются, Трамп нацелился на рабочие места

Операция по обеспечению соблюдения закона превратилась в одну из самых взрывоопасных сцен иммиграционных репрессий президента Трампа. Но это не единичный случай. Масштабные антииммиграционные рейды, по всей видимости, ознаменовали новую фазу репрессий администрации Трампа. Чиновники говорят, что они будут все больше концентрироваться на проблеме рабочих мест, устраняя причину, по которой миллионы людей нелегально пересекали границу на протяжении десятилетий. Это означает расширение планов администрации по сравнению с более ранним этапом, когда первоочередное внимание уделялось задержанию закоренелых преступников, а потом нацелилось на сотни иностранных студентов.

Дональд Трамп направит Национальную гвардию для подавления протестов в Лос-Анджелесе

Трамп сделал депортации краеугольным камнем своей внутренней повестки дня, поставив цель арестовывать не менее 3 тыс. мигрантов в день. Политики в преимущественно демократической Калифорнии пообещали противостоять депортациям и заявили, что не будут сотрудничать с федеральной Иммиграционной и таможенной полицией (ICE). Трамп пригрозил прекратить федеральное финансирование Калифорнии из-за позиции штата по вопросам иммиграции, прав трансгендеров («Движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) и другим вопросам. В ответ (губернатор Калифорнии.— “Ъ”) Ньюсом в пятницу предположил, что штат может прекратить платить федеральные налоги.

South China Morning Post (Гонконг, специальный административный район КНР)

Трамп направляет войска Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов в поддержку иммиграции

Трамп пообещал депортировать рекордное количество людей из страны и закрыть границу США и Мексики, а Белый дом поставил перед ICE цель арестовывать не менее 3 тыс. мигрантов в день. Но масштабные иммиграционные репрессии также затронули людей, законно проживающих в стране, включая тех, у кого есть вид на жительство, что вызывает проблемы юридического характера.

Дональд Трамп готовится отправить национальную гвардию в Лос-Анджелес — уникальный случай за 60 лет

В последний раз, когда президент вопреки воле губернатора отправлял Национальную гвардию в какой-либо штат, США все еще были втянуты в войну во Вьетнаме, и в самом разгаре были демонстрации за гражданские права. Более того, именно для обеспечения марша в Алабаме в знак протеста против политики сегрегации южан Линдон Б. Джонсон проигнорировал волю губернатора Джорджа Уоллеса, который отказался защищать протестующих. 60 лет спустя 2 тыс. солдат направляются в Лос-Анджелес, чтобы, наоборот, подавить протесты.

Подготовили Евгений Хвостик и Кирилл Сарханянц