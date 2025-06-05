Дональд Трамп обозначил страны нон-грата

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на поездки в Штаты для граждан 12 стран и об ограничениях для граждан еще семи государств. Главным обоснованием для столь радикальной меры президент назвал угрозу национальной безопасности: проникновение на американскую территорию граждан из попавших в черный список стран несет, по утверждению Белого дома, угрозу терроризма. Кроме того, многие жители обозначенных государств уже не раз грешили пребыванием в США сверх срока действия визы, а страны—поставщики незваных гостей отчаянно сопротивлялись приему своих граждан обратно. Таким образом, Дональд Трамп, уже отметившийся массовыми депортациями нелегалов, решил заняться профилактикой незаконного нахождения в стране иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление президента США Дональда Трампа

Фото: Leah Millis / Reuters Выступление президента США Дональда Трампа

Фото: Leah Millis / Reuters

Намерение отказать в праве въезжать в США гражданам определенных стран Дональд Трамп обозначил еще до своего избрания президентом. «Я запрещу переселение беженцев из таких охваченных террором районов, как сектор Газа, и мы закроем нашу границу и вернем запрет на поездки»,— обещал господин Трамп в сентябре прошлого года. Уже 20 января года нынешнего, в свой первый день в Овальном кабинете, американский лидер подготовил соответствующий исполнительный указ, поручив своей администрации представить список «кандидатов на вылет» к 21 марта. Так что, можно сказать, в Вашингтоне даже припозднились с исполнением указания президента.

4 июня Белый дом наконец объявил о новом запрете на поездки в Штаты для граждан 12 стран — в основном из Африки и с Ближнего Востока. Согласно указу, начиная со следующей недели, «полностью» въезд в США будет запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Для граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы эта опция будет ограничена частично: им приостановят выдачу туристических и студенческих виз, но рабочие и семейные визы останутся для них доступны.

Главным обоснованием не пускать в США жителей обозначенных стран стали соображения национальной безопасности. Ряд государств, по мысли нынешней администрации, буквально плодят террористов, а меры проверки таких неблагонадежных личностей в этих странах отсутствуют.

К этой категории Вашингтон отнес, в частности, Афганистан, Иран, Ливию и Сомали. Другие страны, вроде Судана, Гаити, Йемена и Эритреи, попали в черный список за то, что у них нет «компетентного или готового к сотрудничеству центрального органа по выдаче паспортов или гражданских документов», отметили в Белом доме. Третья группа государств (в частности, Чад, Республика Конго и Экваториальная Гвинея) попала под раздачу за то, что их граждане чаще других оставались в Штатах сверх срока действия американской визы. Наконец, некоторые страны (Мьянма, Лаос, Сьерра-Леоне и Венесуэла) традиционно отказывались принимать обратно своих собственных граждан в случае необходимости, потому в США и решили не создавать себе подобных проблем в будущем и просто не впускать к себе граждан оттуда.

«Мы не позволим въехать в нашу страну людям, желающим причинить нам вред, и ничто не остановит нас в обеспечении безопасности Америки»,— заявил Трамп в видеоролике, опубликованном Белым домом в среду, 4 июня. В нем же он напомнил о последнем инциденте в Боулдере (штат Колорадо), когда 45-летний нелегальный мигрант из Египта облил зажигательном смесью еврейских активистов, в результате чего пострадали 15 человек. Как выяснилось, преступник въехал в США в 2022 году по неиммиграционной визе, срок действия которой истек в 2023 году.

Это нападение «подчеркнуло чрезвычайную опасность, которую представляет для нашей страны въезд иностранных граждан, которые не прошли надлежащую проверку, а также тех, кто приезжает сюда в качестве временных посетителей и просрочивает свои визы. Мы не хотим их»,— решительно заявил глава Белого дома.

При этом в Вашингтоне сообщили, что список нежелательных стран не окончательный: «новые страны могут быть добавлены по мере возникновения угроз по всему миру». Но есть и шанс исправиться: список «подлежит пересмотру в зависимости от того, будут ли сделаны существенные улучшения».

Нынешнее решение вполне укладывается в общий контекст политики администрации Трампа. Еще в свой первый срок, в 2017 году, он ввел запрет на въезд в Штаты граждан из стран с преимущественно мусульманским населением. Это вызвало хаос в американских аэропортах и многочисленные судебные разбирательства. В итоге президенту пришлось дважды вносить изменения в запрет, прежде чем в 2018 году Верховный суд утвердил окончательно полномочия президента в вопросах национальной безопасности. В итоге тогда под ограничения на поездки в США были внесены восемь стран: Сирия, Ливия, Иран, Йемен, Сомали, КНДР, Чад и Венесуэла. Однако с приходом в Белый дом Джо Байдена в 2021 году запрет был отменен.

«Во время моего первого срока мощные ограничения на поездки были одной из самых успешных наших политик, и они стали ключевой частью предотвращения крупных иностранных террористических атак на американской земле»,— отметил на нынешней неделе Дональд Трамп, сообщая о возвращении этой практики сейчас.

Ранее, как известно, американский лидер принял еще ряд мер по удалению из США незваных гостей. Например, распорядился не принимать прошений о предоставлении убежища на южной границе страны и отменил ряд защитных мер для иммигрантов из ряда стран, столкнувшихся с серьезными гуманитарными кризисами. Кроме того, он решил избавить Америку и от тех, кого вполне можно было бы счесть если не приличными, то как минимум кредитоспособными людьми. На днях Дональд Трамп издал указ об ограничении выдачи иностранных студенческих виз по запросам Гарвардского университета, призвав консульства США проводить проверку в соцсетях каждого заявителя на визу, желающего поехать на учебу в университет. Этот шаг был нацелен прежде всего на китайских студентов, которых в администрации Белого дома сочли связанными с компартией КНР.

И если появление списка стран, чьим гражданам въезд в Штаты будет теперь заказан, оппоненты Трампа посчитали вопиющей дискриминацией по этническому признаку, то ограничения на прием Гарвардом иностранцев вызвал тревогу по материальным причинам. Отток иностранных студентов, которые учатся в американских вузах за деньги, угрожает финансовому положению университетов, которые, в частности, могут утратить возможность субсидировать американских студентов.

Наталия Портякова