Мерц пригрозил лишить Словакию средств ЕС за отклонение от политики блока

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что рассмотрит вопрос о приостановке финансирования Словакии из бюджета Евросоюза, если страна продолжит отклоняться от политики блока. Германия — крупнейший донор бюджета ЕС по чистым взносам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters

По словам Фридриха Мерца, члены ЕС, нарушающие верховенство закона, могут подвергнуться разбирательствам. «Всегда есть возможность изъять у них европейские фонды. Если это необходимо, то мы с этим разберемся»,— сказал немецкий канцлер на конференции WDR Europaforum (цитата по Bloomberg).

«Мы не сможем избежать этого конфликта с Венгрией и Словакией, если продолжим идти этим курсом. Мы не можем позволить, чтобы решения всего ЕС зависели от небольшого меньшинства. И, безусловно, могли бы быть более четкие слова и, возможно, также более жесткие конфликты»,— подчеркнул он.

Венгрия и Словакия неоднократно подвергались критике других стран ЕС из-за их позиции по российско-украинскому конфликту: правительства двух государств выступают против продолжения военной помощи Украине и неоднократно грозили заблокировать связанные с этим инициативы.

Лусине Баласян