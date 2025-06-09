Канада зайдет с младшей карты

Канада завершает подготовку к саммиту стран «Группы семи», который пройдет 15–17 июня в Кананаскисе. Созданное полвека назад, объединение ведущих западных экономик переживает беспрецедентный кризис в год начала правления президента Трампа, грозящего западным союзникам торговыми войнами и отказавшегося ужесточить санкции против России. Еще одним ударом для страны-хозяйки стал скандал в ее отношениях с Индией, едва не сорвавший участие во встрече премьер-министра Моди. Главной задачей саммита «Группы семи» (G7) будет удержание ее от саморазрушения, угроза которого становится реальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP

На финальном этапе подготовки к саммиту G7 премьер-министр Канады Марк Карни и президент Трамп ведут закрытые телефонные переговоры, пытаясь договориться о новом торговом соглашении и избежать скандала между страной—хозяйкой встречи и ведущей экономикой мира. Как сообщает канадский телеканал CBC News, «канадско-американские отношения, похоже, зашли в тупик после того, как Трамп удвоил тарифы на «весь импорт стали и алюминия» (решение президента США вступило в силу 4 июня).

Напоминая, что 50-процентные тарифы нанесли еще один удар по канадской сталелитейной промышленности — крупнейшем поставщике этой продукции в США, CBC News указывает на то, что пока сохраняется надежда на заключение торговой сделки между сторонами к моменту встречи президента Трампа с премьером Карни на саммите G7.

Об угрозах для экономики Германии и всей Европы в связи с американскими тарифами рассказал накануне саммита G7 новый вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль. «Наша экономическая эффективность стагнирует, и причиной тому серьезные неопределенности, вызванные торговыми конфликтами и новыми пошлинами США. Именно поэтому так важно, чтобы мы в Европе реагировали едино и решительно, чтобы мы продвигали переговоры с США. Это мое четкое послание Еврокомиссии»,— заявил Ларс Клингбайль.

После четырех раундов переговоров по торговым пошлинам, прошедших в апреле—мае, тупиковая ситуация сохраняется и в отношениях США с Японией. «На данном этапе мы не на той стадии, когда можно было бы говорить, сократился разрыв позиций или нет»,— заявил министр по делам восстановления экономики Японии Рёсэй Акадзава. Впрочем, он выразил надежду, что достичь прогресса по заключению нового торгового соглашения между Вашингтоном и Токио все же удастся до встречи в Кананаскисе.

Предпринимающий последние усилия для того, чтобы сгладить противоречия между участниками саммита G7, премьер Канады Марк Карни также был вынужден лично гасить скандал в отношениях его страны с Индией и уговаривать премьера Нарендру Моди не отменять поездку в Канаду, куда он должен прибыть в качестве гостя саммита.

На прошлой неделе ведущие индийские СМИ сообщили о том, что Нарендра Моди впервые за шесть лет может пропустить встречу «семерки» на высшем уровне из-за прохладных отношений его страны с Оттавой. Отношения обострились после убийства в Канаде в 2023 году лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара, выступавшего за отделение штата Пенджаб от Индии.

В связи с появившимися в Дели утечками из правительственных источников о нежелании индийского лидера ехать в недружественную Канаду Марк Карни 6 июня позвонил Нарендре Моди и подтвердил приглашение его в Кананаскис. Только после этого индийский лидер сообщил о готовности приехать на саммит G7 и работать с правительством Канады, «руководствуясь взаимным уважением и общими интересами».

Острые разногласия по поводу того, на каких правилах и принципах должны строиться торгово-экономические отношения западных союзников, остаются не единственной трещиной, расколовшей G7. Второй причиной раздора стал вопрос о дальнейшей поддержке Украины и об ужесточении санкций против России. Возмутителем спокойствия оказался идущий не в ногу со своими западными союзниками все тот же Дональд Трамп.

Общаясь с посетившим Вашингтон в конце мая президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой, Трамп высказал мысль о том, что формат «Группы восьми» был гораздо более эффективным, чем формат «семерки», и Западу не следовало отказываться от него, разрывая отношения с Россией. «G7 была G8, но они приняли блестящее решение выкинуть Россию»,— иронично заметил Трамп, напомнив о политическом наследии демократической администрации президента Обамы. По его словам, украинский кризис не начался бы, если бы Россия осталась в составе этого западного клуба.

Как хозяйка саммита G7 и как страна, активно лоббирующая интересы Киева из-за многочисленной и влиятельной украинской диаспоры, Канада рассчитывала использовать предстоящую встречу для новой мобилизации западных союзников на поддержку Украины. Как заявил в интервью Bloomberg глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак, украинский лидер прилетит на саммит в Канаду и рассчитывает встретиться на полях с Дональдом Трампом. Американская сторона встречу пока не подтверждает.

«Поддержка, которую Канада оказывает Украине, будет продолжаться»,— заверил глава Минфина Канады Франсуа-Филипп Шампань по итогам проходившей 20–22 мая в городе Банф (провинция Альберта) встречи министров финансов и глав центробанков G7. «Мы подтвердили нашу поддержку Украины против незаконного вторжения России, включая готовность усилить санкции, если это потребуется»,— отметил канадский министр. Однако, как сообщило европейское издание Politico, пункт о дальнейшей поддержке Украины так и не был включен в итоговое заявление встречи, как и формулировка о «незаконной» военной операции России.

Кроме того, принимавший участие во встрече глава Минфина США Скотт Бессент отказался включать в коммюнике слова о снижении потолка цен на российскую нефть. Как написала газета Financial Times, «Канада предложила прямым текстом прописать намерение снизить потолок цен на российскую нефть, однако эти слова не были включены по просьбе министра финансов США Скотта Бессента». Ранее агентство Reuters сообщало, что ЕС собирается предложить странам G7 снизить потолок цены на доставляемую по морю нефть из России, скорее всего до $50 за баррель. Позднее агентство Bloomberg уточнило, что Еврокомиссия в рамках новых санкций против России планирует предложить снизить потолок цен на нефть для стран G7 уже до $45 за баррель.

Как отмечает со ссылкой на свои источники японская газета Nikkei, участники саммита G7 в Кананаскисе могут отказаться от принятия совместного заявления, чтобы не подчеркивать разногласия между президентом Трампом и другими западными лидерами. Как стало известно Nikkei, работа над итоговым заявлением не ведется и вместо него предполагается принять семь отдельных документов, которые будут посвящены сотрудничеству в сферах полезных ископаемых, искусственного интеллекта, инфраструктуры и проблем миграции. В этих документах предусмотрительно не будут затрагиваться вопросы мировой торговли или отношений с Россией, по которым между президентом Трампом и другими западными лидерами есть глубокие разногласия.

Сергей Строкань