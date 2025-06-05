У НАТО и США по Украине не сходится

В Брюсселе 5 июня, состоялась встреча министров обороны стран НАТО. На ней генсек Североатлантического альянса Марк Рютте постарался найти нужные слова, чтобы подчеркнуть единство союзников. Опытный политик даже поблагодарил США и президента Дональда Трампа за политику в отношении Украины и «взаимодействие» с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако на деле позиции Вашингтона и подавляющего большинства членов военного блока по урегулированию украинского конфликта серьезно расходятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек НАТО Марк Рютте (справа), приветствовавший главу Пентагона Пита Хегсета в штаб-квартире альянса в Брюсселе, рассыпался в благодарностях руководству США за его деятельное участие в урегулировании украинского конфликта

Фото: Virginia Mayo / AP Генсек НАТО Марк Рютте (справа), приветствовавший главу Пентагона Пита Хегсета в штаб-квартире альянса в Брюсселе, рассыпался в благодарностях руководству США за его деятельное участие в урегулировании украинского конфликта

Фото: Virginia Mayo / AP

Министры обороны стран НАТО в четверг съехались на заседание в Брюссель. Учитывая, что нынешняя администрация президента США Дональда Трампа то и дело вступает в различные противоречия с союзниками, на встрече в брюссельской столице перед министрами стояла непростая задача — продемонстрировать единство альянса. Этим буквально с порога в самом начале встречи и занялся генсек организации Марк Рютте, приветствуя главу Пентагона Пита Хегсета в штаб-квартире блока.

Рассыпавшись в комплиментах господам Трампу и Хегсету, господин Рютте пообещал, что встреча 5 июня окажется «важной», поскольку ее участники собрались согласовать цели по наращиванию расходов на оборону, как того требуют в Вашингтоне. Договоренности, достигнутые министрами, затем должны лечь в основу решения лидеров альянса, которое те смогут окончательно принять на предстоящем летнем саммите.

Еще до окончания встречи агентство DPA сообщило, что министрам действительно удалось принять решение о крупнейшей со времен холодной войны программе наращивания вооружений и, соответственно, расходов.

Не забыл генсек НАТО похвалить Штаты, «которые полностью привержены НАТО», и Пита Хегсета, «такого верного союзника», за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта. «Я также хочу поблагодарить вас и президента за то, что вы делаете для Украины, способствуете установлению мира, взаимодействуете с президентом Путиным и выводите ситуацию из тупика. И я думаю, это чрезвычайно важно. Мы сегодня тоже обсудим Украину»,— пообещал Марк Рютте.

Другими словами, генсек НАТО всеми силами старался убедить то ли себя, то ли общественность, а может, и Пита Хегсета, что глобально восприятие происходящего США и европейскими союзниками совпадает. Однако это явно не вполне соответствует действительности.

Накануне представители стран НАТО уже собирались в Брюсселе, где обсуждали Украину в запущенном американцами в апреле 2022 года формате «Рамштайн». Особенностью встречи стал тот факт, что 4 июня в заседании контактной группы по обороне Украины впервые за все время ее существования не принял участия как раз американский министр. Вашингтон на встрече представлял посол США при НАТО Мэттью Уитакер. В Пентагоне отсутствие Пита Хегсета объяснили загруженным графиком, а пресс-секретарь ведомства Кингсли Уилсон отметила, что Штаты «сосредоточены на скорейшем окончании войны в Украине, которые обеспечат длительный мир». «Рамштайн» же, дала понять госпожа Уилсон, был создан для координации помощи Киеву и военных поставок ВСУ, что пока не вписывается в представления Дональда Трампа об урегулировании.

Отсутствие Пита Хегсета, впрочем, не помешало, а, возможно, даже помогло остальным союзникам продемонстрировать единство в поддержке Украины.

По итогам 28-го «Рамштайна» украинский министр обороны Рустем Умеров остался более чем доволен. Он заверил, что объем помощи для обеспечения безопасности Украины в 2025 году окажется выше, чем в предыдущие годы полномасштабного конфликта. И это во многом было неожиданно, поскольку и Киев, и европейские партнеры неоднократно били тревогу, что без поддержки США сохранить поставки ВСУ будет практически нереально.

Исходя из слов господина Умерова, только лишь Великобритания (с ее £4,5 млрд) и Германия (€5 млрд) на двоих в 2025 году собрались оказать Украине военную помощь почти на $12 млрд. Многомиллионные пакеты пообещали выделить и другие страны Европы.

Кроме того, Рустем Умеров сообщил, что Киев и союзники договорились о создании нового механизма оборонного производства, подразумевающего инвестиции в украинский ВПК и, видимо, открытие заводов украинских оружейных компаний в странах-партнерах. Впрочем, он также признал, что идея находится в сыром состоянии и ее еще только предстоит проработать.

Между тем одной из главных новостей, прозвучавших 4 июня, стало заявление Марка Рютте о том, что Украина получила приглашение на саммит НАТО в Гааге, запланированный на 24–25 июня.

Генсек альянса, правда, не подтвердил участие в саммите непосредственно президента Владимира Зеленского. Однако и без этого новость уже была знаковой, ведь еще недавно сообщалось, что Дональд Трамп был категорически против участия представителей Киева в североатлантическом саммите.

Таким образом, несмотря на отсутствие Пита Хегсета на заседании «Рамштайна», могло сложиться впечатление, что американцы и европейцы так или иначе сближают позиции по Украине и в целом действуют сообща. На деле же Вашингтон и союзники, как бы Марк Рютте ни хотел представить ситуацию иначе, занимают заметно отличающиеся друг от друга позиции в отношении российско-украинского конфликта.

Так, американская газета The Wall Street Journal, например, сообщила, что Пит Хегсет распорядился перенаправить критически важные взрыватели для ракет, предназначавшиеся для Украины в целях борьбы с дронами, на нужды армии США.

Продемонстрировал отличие американского и европейского подходов и состоявшийся 4 июня разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

Глава Белого дома, рассказывая о беседе, заявил, что обсуждал с российским лидером «атаку Украины на российские самолеты, находящиеся на аэродромах, а также различные другие атаки, происходящие с обеих сторон».

«Разговор был хорошим, но не таким, который приведет к немедленному миру»,— написал в своей соцсети Truth Social господин Трамп, как бы давая понять, что никаких дедлайнов в плане прекращения огня для России не ставит. «Президент Путин очень твердо заявил, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы»,— продолжил Дональд Трамп без нотки осуждения, давая тем самым понять, что реакция США на ответные действия России не будет слишком жесткой.

Это тут же вызвало негативную реакцию Владимира Зеленского, заранее возложившего на Трампа вину за возможные последствия российского ответа. «Если сильные не останавливают Путина, значит, они разделяют с ним ответственность»,— заявил украинский президент.

Кстати, в России также остались не вполне довольны реакцией США на удары Украины по российским авиабазам. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле «предпочли бы услышать жесткое осуждение как минимум этого террористического акта».

Часть экспертов предполагает, что таким образом Дональд Трамп пытается показать равноудаленность от Москвы и Киева, все еще не расставшись с ролью посредника в урегулировании. Как написала американская газета The New York Times со ссылкой на окружение президента США, глава Белого дома сейчас раздражен и российским, и украинским президентами за их нежелание, по его мнению, заканчивать конфликт. Однако к Владимиру Зеленскому господин Трамп «питает особую неприязнь», отметило издание. По словам источников газеты, американский лидер считает украинского коллегу «плохим парнем», действия которого приближают мир к ядерной войне.

Антон Васильев