Генсек НАТО Рютте призывает нарастить силы ПВО и ПРО альянса на 400%

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте полагает, что для обеспечения эффективного сдерживания и обороны военному альянсу необходимо на 400% нарастить силы противовоздушной и противоракетной обороны. Как сообщает агентство AFP, об этом говорится в речи господина Рютте, подготовленной к выступлению в аналитическом центре Chatham House (признан нежелательной организацией в РФ) в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ints Kalnins / Reuters Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Дело в том, что нам нужен качественный скачок в нашей коллективной обороне»,— говорится в речи генсека. Там также сказано, что для эффективного сдерживания необходимо «на 400% нарастить воздушную и противоракетную оборону» (цитата по AFP).

В понедельник премьер-министр Великобритании Кир Стармер примет главу НАТО Марка Рютте в Лондоне. Как сообщали в пресс-службе НАТО, на повестке переговоров будет повышение расходов на оборону. Кир Стармер ранее в текущем году пообещал увеличить расходы Великобритании на оборону с 2,3% до 2,5% от ВВП с апреля 2027 года. Британский премьер также допускал повышение целевого показателя до 3% в будущем.

5 июня в Брюсселе прошла встреча глав военных ведомств стран НАТО. Она предшествует саммиту Североатлантического альянса, который пройдет в Гааге 24–25 июня. Главной темой мероприятия, как сообщал генсек НАТО Марк Рютте, cтанет увеличение инвестиций на оборону. Президент США Дональд Трамп требовал повысить целевой показатель военных расходов с 2% до 5% ВВП. Господин Рютте предложил компромиссный вариант: 3,5% на оборону и еще 1,5% ВВП на более широкие сферы, связанные с безопасностью.

Подробнее о встрече в Брюсселе — в материале «Ъ» «У НАТО и США по Украине не сходится».

Анастасия Домбицкая