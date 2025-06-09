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Коммерсантъ FM
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Прогнали парус

Израильтяне не пустили в Газу судно с Гретой Тунберг на борту

Спецназ ВМС Израиля высадился на борт судна Madleen с пропалестинскими активистами, помешав ему добраться до сектора Газа. Двухпарусная яхта, на которой находились 12 человек, в том числе скандально известная шведская активистка Грета Тунберг, пыталась прорвать блокаду анклава, чтобы привлечь внимание к бедственному положению его населения. Власти Израиля квалифицировали это как попытку оказать помощь радикальной группировке «Хамас», однако пообещали отпустить активистов, показав им перед депортацией видеокадры о зверствах «хамасовцев» во время резни 7 октября 2023 года, записанные самими террористами.

На борту захваченной яхты Грета Тунберг, как и другие пропалестинские активисты, получила от «израильских оккупационных сил» сэндвич и бутылку воды

На борту захваченной яхты Грета Тунберг, как и другие пропалестинские активисты, получила от «израильских оккупационных сил» сэндвич и бутылку воды

Фото: Israel Foreign Ministry / X / Handout / Reuters

На борту захваченной яхты Грета Тунберг, как и другие пропалестинские активисты, получила от «израильских оккупационных сил» сэндвич и бутылку воды

Фото: Israel Foreign Ministry / X / Handout / Reuters

Израильские силы безопасности встретили яхту Madleen на пути к Газе в ночь на 9 июня. Перед тем как бойцы элитного военно-морского подразделения «Шайетет-13» высадились с катеров на палубу судна, Madleen окружили израильские морские беспилотники, которые блокировали радиосвязь. Сам захват яхты, на которой находились известные пропалестинские активисты, включая Грету Тунберг и депутата Европарламента Риму Хассан, прошел быстро.

Спецназовцы были вежливы и предупредительны — они раздали задержанным сэндвичи и прохладительные напитки, после чего судно было отбуксировано в порт Ашдода.

«Если вы смотрите это видео, значит, нас в международных водах перехватили и похитили израильские оккупационные силы или силы, поддерживающие Израиль,— говорит госпожа Тунберг на видео, которое было опубликовано на информационных платформах "Флотилии свободы", международной общественной организации, занимающейся поддержкой Газы.— Я призываю всех моих друзей, семью и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и других как можно скорее». Такие же видеообращения опубликовали другие активисты, входившие в команду Madleen. Среди них — граждане европейских стран.

Чем известна Грета Тунберг

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Впрочем, МИД Израиля изначально пообещал, что депортирует активистов в их родные страны. «Небольшое количество помощи, которое не успели съесть "селебритиз", будет передано в Газу по реальным гуманитарным каналам»,— говорится в заявлении ведомства в соцсети X. По его оценкам, тот объем помощи, с которым шла Madleen, свободно вмещается в один грузовик. «За последние две недели в Газу из Израиля въехало более 1,2 тыс. фур с гуманитарной помощью,— сообщил МИД Израиля.— Способы доставки помощи в сектор Газа имеются, и они не связаны с провокациями и (желанием сделать.— ''Ъ'') селфи».

Реакция СМИ на задержание Греты Тунберг и ее соратников израильскими военными

Более сурово к задержанным отнесся министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он сообщил, что приказал военным показать задержанным документальное видео о «черной субботе» 7 октября 2023 года, смонтированное из кадров зверств, которые сами боевики записали на нательные камеры и смартфоны.

По словам главы военного ведомства, активисты «должны увидеть, что именно представляет собой террористическая организация "Хамас", которую они пришли поддержать».

Судно Madleen отбыло из итальянского города Катания 1 июня, через месяц после того как израильские беспилотники вывели из строя аналогичное судно Conscience у берегов Мальты. Организаторы акции рассчитывали бросить вызов установленной Израилем блокаде сектора Газа и привлечь внимание к гуманитарному кризису в анклаве, который вызван 20-месячной войной. Как отмечает газета Haaretz, ВМС Израиля отрабатывали разные сценарии захвата судна. Главной задачей было провести операцию максимально мягко, чтобы не вызвать очередной волны осуждения в мире.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала попытку Madleen прорвать блокаду «сознательным содействием террористической деятельности организации "Хамас"». «Те, кто пытается представить себя "гуманитарными активистами", должны ясно осознать, в чьих интересах они действуют и какие преступления против человечности совершают их союзники. Государство Израиль продолжит решительно пресекать любые попытки подорвать свою безопасность — на суше, в воздухе и на море»,— говорится в заявлении канцелярии.

Первые попытки нарушить морскую блокаду Газы начали предприниматься с 2008 года.

Тогда несколько десятков активистов организации Free Gaza арендовали два судна, нагрузив их гуманитарной помощью. Тогда им без труда удалось добраться до берегов анклава. Самый кровопролитный эпизод произошел в мае 2010 года, когда ряд европейских правозащитных организаций направил в сектор морской караван, получивший название «Флотилия свободы». Одно из судов, шедшее под флагом Турции, взял штурмом израильский спецназ, в результате чего погибли девять пассажиров. Инцидент привел к серьезному дипломатическому кризису и показал реальную опасность попыток прорваться в Газу — даже с благими намерениями.

Нил Кербелов

Фотогалерея

Как Грета Тунберг стала лицом экоактивизма

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Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме. В раннем возрасте она увлеклась литературой, касающейся изменения климата и охраны окружающей среды, перестала есть мясо, отказалась летать на самолетах из-за высокого уровня выбросов в атмосферу углекислого газа. В 2014 году у девочки обнаружили синдром Аспергера (одна из форм аутизма), синдром дефицита внимания и признаки гиперактивности

Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме. В раннем возрасте она увлеклась литературой, касающейся изменения климата и охраны окружающей среды, перестала есть мясо, отказалась летать на самолетах из-за высокого уровня выбросов в атмосферу углекислого газа. В 2014 году у девочки обнаружили синдром Аспергера (одна из форм аутизма), синдром дефицита внимания и признаки гиперактивности

Фото: Markus Schreiber / AP

В 2018 году вместо учебы в школе Грета стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Под влиянием дочери родители Греты установили в доме солнечные батареи, занялись выращиванием овощей и начали передвигаться на велосипедах

В 2018 году вместо учебы в школе Грета стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Под влиянием дочери родители Греты установили в доме солнечные батареи, занялись выращиванием овощей и начали передвигаться на велосипедах

Фото: Sergio Perez / Reuters

17 апреля 2019 года во время коллективной аудиенции у папы Римского на площади Святого Петра в Ватикане понтифик призвал Грету продолжать ее природозащитную деятельность

17 апреля 2019 года во время коллективной аудиенции у папы Римского на площади Святого Петра в Ватикане понтифик призвал Грету продолжать ее природозащитную деятельность

Фото: Vatican Media / Reuters

«Я хочу видеть вас в панике, я хочу, чтобы вы осознали все то, о чем я говорю и прочувствовали так, как это чувствую я»&lt;br> Шведские и норвежские политики выдвигали Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира, а международные правозащитные организации присвоили ей звание Посол совести

«Я хочу видеть вас в панике, я хочу, чтобы вы осознали все то, о чем я говорю и прочувствовали так, как это чувствую я»
Шведские и норвежские политики выдвигали Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира, а международные правозащитные организации присвоили ей звание Посол совести

Фото: Mike Segar / Reuters

В апреле 2019 года Грета Тунберг выступила в Европарламенте в Страсбурге, призвав европейских политиков «надавить на власть и взрослое население» в целях борьбы против климатических изменений

В апреле 2019 года Грета Тунберг выступила в Европарламенте в Страсбурге, призвав европейских политиков «надавить на власть и взрослое население» в целях борьбы против климатических изменений

Фото: Jim Urquhart / Reuters

В 2019 году активистка отказалась от экологической премии Северного совета, а также от ее денежной составляющей в размере 500 тыс. крон (около $52 тыс.), подчеркнув, что «климатическое движение больше не нуждается в наградах»

В 2019 году активистка отказалась от экологической премии Северного совета, а также от ее денежной составляющей в размере 500 тыс. крон (около $52 тыс.), подчеркнув, что «климатическое движение больше не нуждается в наградах»

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

По словам Греты Тунберг, все свои выступления она готовит самостоятельно, но консультируется с учеными

По словам Греты Тунберг, все свои выступления она готовит самостоятельно, но консультируется с учеными

Фото: Mark Lennihan / AP

23 сентября 2019 года Грета с трибуны ООН обрушилась с обвинениями в адрес мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу ее детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры, — «это деньги и сказки про экономический рост». После эмоционального выступления юная активистка стала героиней мемов в интернете

23 сентября 2019 года Грета с трибуны ООН обрушилась с обвинениями в адрес мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу ее детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры, — «это деньги и сказки про экономический рост». После эмоционального выступления юная активистка стала героиней мемов в интернете

Фото: Jason DeCrow / AP

На речь активистки отреагировали президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а Владимир Путин назвал ее «доброй, но плохо информированной девочкой». Она стала объектом критики за назойливость, лицемерие и безграмотность. В поддержку Греты Тунберг выступил актер Леонардо Ди Каприо (на фото), который назвал ее «лидером нашего времени»

На речь активистки отреагировали президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а Владимир Путин назвал ее «доброй, но плохо информированной девочкой». Она стала объектом критики за назойливость, лицемерие и безграмотность. В поддержку Греты Тунберг выступил актер Леонардо Ди Каприо (на фото), который назвал ее «лидером нашего времени»

Фото: @leonardodicaprio

В декабре 2019 года Грета Тунберг в соавторстве с двумя радикальными активистками опубликовала программную статью под заголовком «Почему мы снова протестуем». В ней, в частности, говорится, что борьба за спасение планеты «требует уничтожения существующей политической и экономической системы»

В декабре 2019 года Грета Тунберг в соавторстве с двумя радикальными активистками опубликовала программную статью под заголовком «Почему мы снова протестуем». В ней, в частности, говорится, что борьба за спасение планеты «требует уничтожения существующей политической и экономической системы»

Фото: Paul White / AP

В том же году Грета Тунберг попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, а также этим же изданием была признана «человеком года». Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю журнала. Два раза была номинирована на Нобелевскую премию мира: в 2019 и 2020 году

В том же году Грета Тунберг попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, а также этим же изданием была признана «человеком года». Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю журнала. Два раза была номинирована на Нобелевскую премию мира: в 2019 и 2020 году

Фото: Pierre Albouy / Reuters

В феврале 2021 года экоактивистка выложила в Twitter методичку с рекомендациями по митингам в Индии, чем вызвала гнев жителей страны. Тогда же власти завели на нее уголовное дело по статье «Разжигание протестов»

В феврале 2021 года экоактивистка выложила в Twitter методичку с рекомендациями по митингам в Индии, чем вызвала гнев жителей страны. Тогда же власти завели на нее уголовное дело по статье «Разжигание протестов»

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

В марте 2021 года в британском городе Уинчестер во дворе местного университета установили статую Греты Тунберг под названием «Сделай мир лучше». Студенты выступали против, указывая на то, что статуя обошлась в 23,7 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, возражения были вызваны и неоднозначным отношением к самой Тунберг

В марте 2021 года в британском городе Уинчестер во дворе местного университета установили статую Греты Тунберг под названием «Сделай мир лучше». Студенты выступали против, указывая на то, что статуя обошлась в 23,7 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, возражения были вызваны и неоднозначным отношением к самой Тунберг

Фото: Hannah McKay / Reuters

Грета Тунберг о критике в свой адрес в Интернете: «Довольно забавно, когда единственное, что люди могут сделать — это высмеять вас или рассказать о вашей внешности или личности, поскольку это означает, что у них нет аргументов или им больше нечего сказать»

Грета Тунберг о критике в свой адрес в Интернете: «Довольно забавно, когда единственное, что люди могут сделать — это высмеять вас или рассказать о вашей внешности или личности, поскольку это означает, что у них нет аргументов или им больше нечего сказать»

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Тунберг вдохновила многих сверстников на начало протестной деятельности, что названо «эффектом Греты». В июне 2019 года опрос в Великобритании показал, что беспокойство общественности в отношении окружающей среды возросло до рекордных уровней, в том числе и из-за активизма Греты

Тунберг вдохновила многих сверстников на начало протестной деятельности, что названо «эффектом Греты». В июне 2019 года опрос в Великобритании показал, что беспокойство общественности в отношении окружающей среды возросло до рекордных уровней, в том числе и из-за активизма Греты

Фото: Maja Suslin / TT News Agency / Reuters

В июне 2023 года Грета Тунберг посетила Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой разговора стали экологические последствия разрушения Каховской ГЭС. В октябре того же года Тунберг высказалась за прекращение огня по гражданским объектам в секторе Газа. После этого представители Министерства образования Израиля заявили, что уберут любые упоминания экоактивистки из школьной программы

В июне 2023 года Грета Тунберг посетила Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой разговора стали экологические последствия разрушения Каховской ГЭС. В октябре того же года Тунберг высказалась за прекращение огня по гражданским объектам в секторе Газа. После этого представители Министерства образования Израиля заявили, что уберут любые упоминания экоактивистки из школьной программы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

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Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме. В раннем возрасте она увлеклась литературой, касающейся изменения климата и охраны окружающей среды, перестала есть мясо, отказалась летать на самолетах из-за высокого уровня выбросов в атмосферу углекислого газа. В 2014 году у девочки обнаружили синдром Аспергера (одна из форм аутизма), синдром дефицита внимания и признаки гиперактивности

Фото: Markus Schreiber / AP

В 2018 году вместо учебы в школе Грета стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Под влиянием дочери родители Греты установили в доме солнечные батареи, занялись выращиванием овощей и начали передвигаться на велосипедах

Фото: Sergio Perez / Reuters

17 апреля 2019 года во время коллективной аудиенции у папы Римского на площади Святого Петра в Ватикане понтифик призвал Грету продолжать ее природозащитную деятельность

Фото: Vatican Media / Reuters

«Я хочу видеть вас в панике, я хочу, чтобы вы осознали все то, о чем я говорю и прочувствовали так, как это чувствую я»
Шведские и норвежские политики выдвигали Грету Тунберг на Нобелевскую премию мира, а международные правозащитные организации присвоили ей звание Посол совести

Фото: Mike Segar / Reuters

В апреле 2019 года Грета Тунберг выступила в Европарламенте в Страсбурге, призвав европейских политиков «надавить на власть и взрослое население» в целях борьбы против климатических изменений

Фото: Jim Urquhart / Reuters

В 2019 году активистка отказалась от экологической премии Северного совета, а также от ее денежной составляющей в размере 500 тыс. крон (около $52 тыс.), подчеркнув, что «климатическое движение больше не нуждается в наградах»

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

По словам Греты Тунберг, все свои выступления она готовит самостоятельно, но консультируется с учеными

Фото: Mark Lennihan / AP

23 сентября 2019 года Грета с трибуны ООН обрушилась с обвинениями в адрес мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу ее детства. По словам Тунберг, единственное, о чем думают мировые лидеры, — «это деньги и сказки про экономический рост». После эмоционального выступления юная активистка стала героиней мемов в интернете

Фото: Jason DeCrow / AP

На речь активистки отреагировали президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а Владимир Путин назвал ее «доброй, но плохо информированной девочкой». Она стала объектом критики за назойливость, лицемерие и безграмотность. В поддержку Греты Тунберг выступил актер Леонардо Ди Каприо (на фото), который назвал ее «лидером нашего времени»

Фото: @leonardodicaprio

В декабре 2019 года Грета Тунберг в соавторстве с двумя радикальными активистками опубликовала программную статью под заголовком «Почему мы снова протестуем». В ней, в частности, говорится, что борьба за спасение планеты «требует уничтожения существующей политической и экономической системы»

Фото: Paul White / AP

В том же году Грета Тунберг попала в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, а также этим же изданием была признана «человеком года». Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю журнала. Два раза была номинирована на Нобелевскую премию мира: в 2019 и 2020 году

Фото: Pierre Albouy / Reuters

В феврале 2021 года экоактивистка выложила в Twitter методичку с рекомендациями по митингам в Индии, чем вызвала гнев жителей страны. Тогда же власти завели на нее уголовное дело по статье «Разжигание протестов»

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

В марте 2021 года в британском городе Уинчестер во дворе местного университета установили статую Греты Тунберг под названием «Сделай мир лучше». Студенты выступали против, указывая на то, что статуя обошлась в 23,7 тыс. фунтов стерлингов. Кроме того, возражения были вызваны и неоднозначным отношением к самой Тунберг

Фото: Hannah McKay / Reuters

Грета Тунберг о критике в свой адрес в Интернете: «Довольно забавно, когда единственное, что люди могут сделать — это высмеять вас или рассказать о вашей внешности или личности, поскольку это означает, что у них нет аргументов или им больше нечего сказать»

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Тунберг вдохновила многих сверстников на начало протестной деятельности, что названо «эффектом Греты». В июне 2019 года опрос в Великобритании показал, что беспокойство общественности в отношении окружающей среды возросло до рекордных уровней, в том числе и из-за активизма Греты

Фото: Maja Suslin / TT News Agency / Reuters

В июне 2023 года Грета Тунберг посетила Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Основной темой разговора стали экологические последствия разрушения Каховской ГЭС. В октябре того же года Тунберг высказалась за прекращение огня по гражданским объектам в секторе Газа. После этого представители Министерства образования Израиля заявили, что уберут любые упоминания экоактивистки из школьной программы

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

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