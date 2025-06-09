Прогнали парус

Спецназ ВМС Израиля высадился на борт судна Madleen с пропалестинскими активистами, помешав ему добраться до сектора Газа. Двухпарусная яхта, на которой находились 12 человек, в том числе скандально известная шведская активистка Грета Тунберг, пыталась прорвать блокаду анклава, чтобы привлечь внимание к бедственному положению его населения. Власти Израиля квалифицировали это как попытку оказать помощь радикальной группировке «Хамас», однако пообещали отпустить активистов, показав им перед депортацией видеокадры о зверствах «хамасовцев» во время резни 7 октября 2023 года, записанные самими террористами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На борту захваченной яхты Грета Тунберг, как и другие пропалестинские активисты, получила от «израильских оккупационных сил» сэндвич и бутылку воды

Фото: Israel Foreign Ministry / X / Handout / Reuters На борту захваченной яхты Грета Тунберг, как и другие пропалестинские активисты, получила от «израильских оккупационных сил» сэндвич и бутылку воды

Фото: Israel Foreign Ministry / X / Handout / Reuters

Израильские силы безопасности встретили яхту Madleen на пути к Газе в ночь на 9 июня. Перед тем как бойцы элитного военно-морского подразделения «Шайетет-13» высадились с катеров на палубу судна, Madleen окружили израильские морские беспилотники, которые блокировали радиосвязь. Сам захват яхты, на которой находились известные пропалестинские активисты, включая Грету Тунберг и депутата Европарламента Риму Хассан, прошел быстро.

Спецназовцы были вежливы и предупредительны — они раздали задержанным сэндвичи и прохладительные напитки, после чего судно было отбуксировано в порт Ашдода.

«Если вы смотрите это видео, значит, нас в международных водах перехватили и похитили израильские оккупационные силы или силы, поддерживающие Израиль,— говорит госпожа Тунберг на видео, которое было опубликовано на информационных платформах "Флотилии свободы", международной общественной организации, занимающейся поддержкой Газы.— Я призываю всех моих друзей, семью и товарищей оказать давление на правительство Швеции, чтобы освободить меня и других как можно скорее». Такие же видеообращения опубликовали другие активисты, входившие в команду Madleen. Среди них — граждане европейских стран.

Впрочем, МИД Израиля изначально пообещал, что депортирует активистов в их родные страны. «Небольшое количество помощи, которое не успели съесть "селебритиз", будет передано в Газу по реальным гуманитарным каналам»,— говорится в заявлении ведомства в соцсети X. По его оценкам, тот объем помощи, с которым шла Madleen, свободно вмещается в один грузовик. «За последние две недели в Газу из Израиля въехало более 1,2 тыс. фур с гуманитарной помощью,— сообщил МИД Израиля.— Способы доставки помощи в сектор Газа имеются, и они не связаны с провокациями и (желанием сделать.— ''Ъ'') селфи».

Более сурово к задержанным отнесся министр обороны Израиля Исраэль Кац. Он сообщил, что приказал военным показать задержанным документальное видео о «черной субботе» 7 октября 2023 года, смонтированное из кадров зверств, которые сами боевики записали на нательные камеры и смартфоны.

По словам главы военного ведомства, активисты «должны увидеть, что именно представляет собой террористическая организация "Хамас", которую они пришли поддержать».

Судно Madleen отбыло из итальянского города Катания 1 июня, через месяц после того как израильские беспилотники вывели из строя аналогичное судно Conscience у берегов Мальты. Организаторы акции рассчитывали бросить вызов установленной Израилем блокаде сектора Газа и привлечь внимание к гуманитарному кризису в анклаве, который вызван 20-месячной войной. Как отмечает газета Haaretz, ВМС Израиля отрабатывали разные сценарии захвата судна. Главной задачей было провести операцию максимально мягко, чтобы не вызвать очередной волны осуждения в мире.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала попытку Madleen прорвать блокаду «сознательным содействием террористической деятельности организации "Хамас"». «Те, кто пытается представить себя "гуманитарными активистами", должны ясно осознать, в чьих интересах они действуют и какие преступления против человечности совершают их союзники. Государство Израиль продолжит решительно пресекать любые попытки подорвать свою безопасность — на суше, в воздухе и на море»,— говорится в заявлении канцелярии.

Первые попытки нарушить морскую блокаду Газы начали предприниматься с 2008 года.

Тогда несколько десятков активистов организации Free Gaza арендовали два судна, нагрузив их гуманитарной помощью. Тогда им без труда удалось добраться до берегов анклава. Самый кровопролитный эпизод произошел в мае 2010 года, когда ряд европейских правозащитных организаций направил в сектор морской караван, получивший название «Флотилия свободы». Одно из судов, шедшее под флагом Турции, взял штурмом израильский спецназ, в результате чего погибли девять пассажиров. Инцидент привел к серьезному дипломатическому кризису и показал реальную опасность попыток прорваться в Газу — даже с благими намерениями.

Нил Кербелов