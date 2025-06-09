Чем известна Грета Тунберг

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Грета Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме в семье оперной певицы Малены Эрнман и актера Сванте Тунберга. В 11 лет ей диагностировали синдром Аспергера (одна из форм аутизма), синдром дефицита внимания и признаки гиперактивности.

В подростковом возрасте отказалась от мяса и авиаперелетов, изучала литературу об изменении климата и охране окружающей среды. В сентябре 2018 года впервые вышла с одиночным пикетом к зданию шведского парламента, требуя принять меры против глобального потепления. С этого начались акции «Пятницы ради будущего» — еженедельные демонстрации по всему миру у зданий законодательных органов.

В 2019 году выступила в Европарламенте и на саммите ООН в Нью-Йорке, обвинив мировых лидеров в бездействии: «Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми словами». Ее эмоциональные выступления сделали ее объектом мемов и критики. Президент России Владимир Путин назвал ее «доброй, но плохо информированной девочкой».

В 2019 году активистка не приняла премию Северного совета в размере 500 тыс. крон (около $52 тыс.), подчеркнув, что «климатическое движение не нуждается в наградах». В 2019 году была признана «Человеком года» по версии Time.

В 2020 году вышел документальный фильм про активистку под названием «Я, Грета», а сама она в том же году зарегистрировала товарный знак на свое имя и название акции «Пятницы ради будущего». В 2021 году на территории британского Винчестерского университета ей установили памятник.

В 2021 году в Индии активистка стала фигурантом дела за «разжигание протестов», а в 2023 году из-за поддержки Палестины Министерство образования Израиля исключило ее упоминание из школьной программы. В июне 2023 года посетила Киев, где обсуждала экологические последствия разрушения Каховской ГЭС. В 2024 году участвовала в митингах оппозиции в Грузии, а также выступала против участия Израиля в «Евровидении».