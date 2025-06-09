Что такое «Флотилии свободы»

В 2007 году после захвата власти в Газе движением «Хамас» Израиль установил полную экономическую блокаду сектора. Основанное годом ранее активистами из Калифорнии правозащитное движение «Свободная Газа» (Free Gaza), изначальной целью которого было освещение событий в секторе, поставило новую цель — снять блокаду. Движение дало старт «Флотилиям свободы» — международным акциям гражданских активистов и правозащитных организаций, собирающих корабли с гуманитарными грузами для жителей сектора Газа.

Первая флотилия, состоявшая из двух судов, стартовала с Кипра и причалила к берегу Газы в августе 2008 года. Гуманитарный груз был символическим: 200 слуховых аппаратов и 5 тыс. воздушных шариков. Следующая попытка также была успешной: в октябре 2008 года в Газу прибыла 20-метровая яхта, груженная лекарствами.

С тех пор «Свободная Газа» организовала 13 флотилий, три были успешными. В миссиях принимали участие журналисты, политики, кинорежиссеры и другие известные люди — например, лауреат Нобелевской премии мира Мейрит Корриган.

В декабре 2008 года Израиль начал операцию «Литой свинец» по уничтожению военной инфраструктуры «Хамаса», после чего стал пресекать все попытки прорыва блокады.

В мае 2010 года караван из шести судов во главе с турецким паромом «Мави Мармара» перехватили израильские ВМС. В ходе столкновения спецназа с пассажирами парома погибли девять активистов, более 50 человек получили ранения, десятки были арестованы и депортированы. Израиль объяснял инцидент тем, что на борту плыли не только правозащитники, но и наемники, а среди гуманитарного груза было оружие.

Следующая флотилия даже не смогла выйти в море: в июле 2011 года правительство Греции закрыло судам выход из портов. В 2015-м очередная флотилия была перехвачена в международных водах, а ее флагман под конвоем израильских ВМС препровожден в порт Ашдод.