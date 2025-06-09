Перехват судна с гуманитарной помощью для сектора Газа, которую шведская активистка Грета Тунберг и ее соратники хотели доставить по морю, вызвала оживленную реакцию в прессе. Обозреватели отмечают ненасильственный характер миссии и подчеркивают, что в ходе задержания все прошло спокойно и без пострадавших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шведская активистка Грета Тунберг

Фото: Freedom Flotilla Coalition / Reuters Шведская активистка Грета Тунберг

Фото: Freedom Flotilla Coalition / Reuters

Грете Тунберг следует поблагодарить Израиль за перехват ее судна для селфи по дороге в Газу

Средиземноморье в очередной раз стало театром для шоу самолюбования. Однако на этот раз занавес опустился быстро. Корабль благополучно направляется в порт Ашдод, все его пассажиры — в том числе Грета Тунберг, климатическая активистка, возомнившая себя всеобщим моральным ориентиром,— здоровы, невредимы и обеспечены сэндвичами (индивидуально упакованными в пластик, уж прости, Грета) и водой.

Остается только надеяться, что на время их якобы добродетельного плавания на яхте Грета и ее спутники взяли с собой что-нибудь стоящее для чтения. Они могли бы поразмышлять над поучительной историей Витторио Арригони — историей, которая должна служить мрачным предостережением против высокомерия. В августе 2008 года Арригони прибыл в Газу на лодке в составе флотилии «Свободная Газа». Однако в своем стремлении «оставаться человеком» Арригони опасно сблизился с группировками, связанными с «Хамасом» и другими исламистскими группировками. Последствия были фатальными. В апреле 2011 года Арригони был похищен салафитской группировкой «Таухид валь-Джихад» (признана террористической, запрещена в РФ) и повешен теми, кого, как он думал, он хорошо понимал. Тунберг своим путешествием рисковала допустить ту же самую серьезную ошибку, только в большем масштабе. Теперь оно закончилось ничем, а задуманная провокация в СМИ была нейтрализована.

Израиль перехватил судно с гуманитарной помощью, направлявшееся в Газу

Перед тем как отправиться в плавание, 22-летняя Тунберг заявила в интервью в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), что, хотя путешествие является рискованным, больше всего она боится «молчания мира», которое, по ее словам, «способствует геноциду». Израиль неоднократно отрицал обвинения в геноциде и отвергал заявления о том, что он осуществляет гуманитарную блокаду. Члены коалиции «Флотилия свободы» рассказывали о морском путешествии в социальных сетях и публиковали обновления в реальном времени. Группа, которая называет себя низовым движением солидарности в поддержку палестинцев при помощи ненасильственных действий, заявила, что ее пассажиры не имели при себе оружия и были обучены ненасильственному сопротивлению.

Вояж Греты в Газу: символ избирательной эмпатии

Рассказ Тунберг о войне Израиля и «Хамаса» не оставляет места для грязной, разрушительной реальности — палестинцы тоже могут быть жертвами своих собственных правителей. И авторитарная власть «Хамаса» — это не то освобождение, за которое выступает Тунберг.

Тунберг не злонамеренна, просто сознательно слепа. В своем рвении защитить Газу она стала символом избирательного сочувствия, игнорирующего жестокую реальность того, что «Хамас» жестоко обращается со своим собственным народом. Ребенок, который когда-то выступал за защиту планеты, теперь выступает, сознательно или нет, за террористический режим. И это делает ее путешествие опасным, преднамеренным невежеством, а не жестом надежды, как она думает.

Израиль остановил судно Тунберг — его маршрут изменен

МИД Швеции заявил, что принимает во внимание сообщения в СМИ о судне Madleen и пристально следит за ситуацией. «Мы также в контакте с посольством в Тель-Авиве, которое, в свою очередь, на связи с местными властями,— заявили изданию в пресс-службе МИДа.— Если возникнет нужда в консульской поддержке, посольство и МИД оценят возможные варианты того, как мы можем наилучшим образом помочь гражданке Швеции Грете Тунберг в ее ситуации». В МИД также сообщили, что Швеция поддерживает контакты с другими странами ЕС, граждане которых есть на этом судне.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик