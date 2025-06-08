Франция предложила Renault производить беспилотники для Украины

Минобороны Франции обратилось к Renault c предложением производить беспилотники для Украины. Об этом заявили в компании.

«Обсуждение состоялось, но на данном этапе решение не принято, так как мы ждем от министерства дополнительных подробностей по этому проекту»,— сообщили Reuters в Renault.

6 июня министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню анонсировал соглашение с крупным французским автопроизводителем и оборонной фирмой с целью производства БПЛА для ВСУ. Господин Лекорню не уточнил название компании.

О помощи Украине со стороны Франции и других стран ЕС — в материале «Ъ» «Инициатива предсказуема».

Елизавета Шмакова