Французская автомобильная компания начнет производство беспилотников на Украине

Производитель французских автомобилей объединится с оборонным предприятием для открытия завода по производству дронов на территории Украины. Об этом рассказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью телеканалу LCI. Предприятие будет не только обеспечивать нужды ВСУ, но и помогать французской армии компенсировать технологическое отставание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Франции Себастьен Лекорню

Фото: Abdul Saboor / Reuters Министр обороны Франции Себастьен Лекорню

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Беспилотники, уточнил господин Лекорню, в основном необходимы украинской армии, но часть из них будут поставлять французским вооруженным силам, «чтобы постоянно проводить тактическую и оперативную подготовку, которая будет отражать реалии» современной войны.

Министр отметил, что украинцы превосходят французов в производстве дронов. По словам господина Лекорню, система во Франции слишком медленно перестраивается под запросы модернизации вооружения. В 2025 году, по данным LCI, Украина намерена использовать более 4,5 млн дронов. В распоряжении армии Франции — всего несколько тысяч.

Французский министр не стал озвучивать, какое именно автомобильное предприятие займется производством дронов в Украине. В проекте примет участие как минимум еще один французский завод из оборонной отрасли, но работать на производственных линиях, согласно плану, будут украинцы.