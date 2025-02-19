Инициатива предсказуема

В среду в Париже прошел уже второй за неделю саммит, посвященный конфликту на Украине и европейской безопасности. Не сумев подвигнуть ведущие страны континента на выработку единой позиции по гарантиям безопасности Киеву, прежде всего на отправку на Украину миротворцев, президент Франции тем не менее не стал опускать руки. Он пригласил в Париж лидеров стран, которые готовы помогать Украине, но не были приглашены на первую встречу. Пока же в ЕС, согласно публикации издания Politico, решили деньгами укрепить позиции Киева — в пику охладевшим к союзнику США: как ожидается, в ближайшие дни Брюссель объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму около €6 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

О том, что спешно созванная Эмманюэлем Макроном встреча избранных европейских стран в Елисейском дворце вечером понедельника, по сути, завершилась провалом, никто, разумеется, официально не заявлял. Однако это не изменило общего впечатления, что Европа оказалась в большом раздрае относительно того, как вести себя впредь на фоне стремительной нормализации отношений между РФ и США и забвения администрацией Дональда Трампа прежней мантры поддерживать Украину «столько, сколько потребуется».

Итоги переговоров российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля лишь добавили европейцам уныния.

«Если вы посмотрите на снимки из Саудовской Аравии, россияне — победители. Их позиция: "сейчас все приходят к нам и предлагают нам то, что мы хотим"»,— заявила изданию Euractiv верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас.

Впрочем, в Европе решили ответить на изменение ситуации активными действиями. И здесь на авансцену вновь вышел французский лидер, задавшийся целью не допустить, чтобы Европу отодвинули на второй план в решении украинского конфликта.

19 февраля, всего два дня спустя после первого неудачного саммита в Париже, в столице Франции была созвана новая встреча.

Напомним, в начале недели, помимо самого Макрона, решать, как Европа могла бы помочь Киеву, в Париж позвали лидеров Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании, Испании, Италии и Польши, а также руководителей институтов ЕС и НАТО. На этот раз, по данным Reuters, вершить судьбу Украины пригласили лидеров всех трех прибалтийских стран, Чехии, Греции, Финляндии, Румынии, Швеции и Бельгии, а также Канады и Норвегии.

Но как в случае с первым совещанием, так и сейчас многие опять остались недовольны, что для решения места Европы в украинском урегулировании не был созван полноценный саммит ЕС в Брюсселе. В частности, крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия — высказала свое раздражение напрямую главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая была одной из участниц совещания в понедельник. «Если мы выходим на публику, то должны делать это как ЕС-27»,— отметил суть послания главе ЕК один из источников во фракции в беседе с Politico.

С другой стороны, нашлись и те, кто рассудил: если глава Европейского совета Антониу Кошта созовет саммит ради саммита — без перспективы выхода на некие значимые договоренности, это еще больше ударит по имиджу Евросоюза. А последние дни показали, что выработать единый подход к тому, что должен сделать ЕС в момент, когда Дональд Трамп, по сути, переложил решение проблем с безопасностью Украины на Европу, не так-то просто.

Одной из главных проблем, как продемонстрировала еще первая встреча в Елисейском дворце, стала возможная отправка на Украину европейских миротворцев для обеспечения соблюдения возможного мирного соглашения.

Первой от такого предложения отказалась Польша. А в среду устами министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша Варшава еще и предостерегла от этого все остальные граничащие с Россией страны ЕС. «Ни одна страна, граничащая с Россией, не должна участвовать в потенциальной миссии по стабилизации на Украине, поскольку легко вызвать провокацию»,— отметил польский министр в интервью телеканалу Polsat News.

Не готов отправлять своих военных на Украину оказался и президент Макрон. По данным Associated Press, изучать варианты по отправке войск на Украину в ряде стран Европы тайно начали еще около года назад, причем Франция и Великобритания стояли в авангарде этих усилий. Но на этой неделе президент Макрон заявил, что сейчас страна не готовится отправлять туда свои сухопутные войска: «Я абсолютно никогда не объявлял об отправке сухопутных войск с французской стороны... Мы думаем о гарантиях безопасности». По словам французского президента, он когда-то заговорил о возможности отправки войск для создания «стратегической неопределенности», то есть для того, чтобы сбить с толку противника.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский говорил о том, что для урегулирования конфликта Западу необходимо направить на Украину 200 тыс. миротворцев.

Однако, по оценкам экспертов, даже если бы Европа и захотела это сделать, она не способна развернуть такое количество войск. Это «вне досягаемости ЕС» даже при участии в инициативе Великобритании. «Каждая крупная страна могла бы направить на Украину около 5 тыс. военнослужащих; Франция, возможно, чуть больше»,— заявил, в частности, бывший командующий корпусом быстрого развертывания НАТО в Италии Джорджо Баттисти в интервью газете Corriere della Sera.

В мрачных красках о военных возможностях ЕС отозвался и министр иностранных дел одной из европейских стран, которого процитировала 19 февраля Financial Times. «Их (американцев) не без причины называют незаменимым союзником... Без них мы не можем проводить никаких сложных военных операций или решать даже простые задачи»,— привело издание слова министра.

Расписавшись в неспособности помочь Киеву собственными военными, в ЕС сошлись на том, что Украине можно снова помочь деньгами.

Как сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС, в Брюсселе решили укрепить позиции Украины на фоне переговоров России и США посредством нового пакета военной помощи Киеву на сумму не менее €6 млрд. Как ожидается, его приурочат к третьей годовщине конфликта, с начала которого страны ЕС предоставили Украине помощь в размере €134,5 млрд, включая €48,5 млрд в виде военной помощи.

Оказывать материальную помощь Киеву вновь оказались готовы не все. 19 февраля венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что в ЕС уже обсуждают, какая страна сколько будет платить Украине после прекращения финансовой поддержки США. «Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по 200 млрд форинтов (€500 млн) в год»,— привела газета Magyar Nemzet слова Орбана на закрытом заседании правящей фракции «Фидес». При этом глава венгерского правительства решительно дал понять, что «об этом не может быть и речи».

Наталия Портякова