Интеллект набивает себе цену

Отраслевые ассоциации из музыкальной, анимационной, кинопроизводственной и книжной сфер требуют повысить минимальный порог взысканий за нарушение исключительных прав. Сейчас он составляет 10 тыс. руб., предлагается увеличить его до 50 тыс. для физлиц и до 100 тыс. руб. для юрлиц. Некоторые участники рынка, впрочем, опасаются роста числа недобросовестных заявлений на компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с предложениями отраслевых ассоциаций из музыкальной, анимационной, кинопроизводственной и книжной сфер к проекту ФЗ «О взыскании компенсаций за нарушение исключительных прав», вносящего поправки к четвертой части ГК РФ. Из обращения ассоциаций, направленного в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству перед рассмотрением проекта ко второму чтению (6 июня), следует, что в текущей редакции законопроекта есть положение, которое будет способствовать распространению пиратства и контрафактной продукции и помешает защите интеллектуальной собственности и развитию креативной экономики в целом.

Проект поправок к четвертой части ГК РФ был внесен в Госдуму еще в апреле 2023 года группой депутатов и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, в этом же году был принят в первом чтении. Спустя почти два года 6 июня комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил принять документ во втором чтении.

В документе сохраняется существующий минимальный порог компенсаций за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации — 10 тыс. руб. Сам показатель не менялся почти 21 год, говорится в тексте предложений. При этом этот порог даже ниже, чем в Казахстане: там он составляет около 60 тыс. руб., от 100 МРП (месячный расчетный показатель; равен 3,7 тыс. тенге), за нарушение, отмечается в обращении.

«Несмотря на то что в законопроекте повышен максимальный порог компенсации (до 10 млн руб.), суды, как правило, назначают компенсации по минимальному порогу или даже ниже»,— настаивают в ассоциациях. Авторы просят повысить размер штрафов с 10 тыс. до 50 тыс. руб. для физлиц и до 100 тыс. руб. для юрлиц. В обращении также отмечается, что фактическое взыскание присужденных денежных средств предполагает также траты ресурсов правообладателей и не во всех случаях может увенчаться успехом.

В целом в 2024 году число судебных споров из-за нарушения интеллектуальных прав в России выросло на 5% (см. “Ъ” от 24 марта). Количество разбирательств из-за нарушения авторских и смежных прав выросло более чем на 30%. Юристы связывали тренд с ростом числа объектов авторского права, в частности отечественного программного обеспечения, и случаев незаконного использования визуального контента.

При этом не все участники медиарынка считают предложение о повышении компенсаций уместным. «На реальных пиратов увеличение штрафов не повлияет, а ошибки или недобросовестные претензии будут существенно влиять на добросовестный бизнес»,— говорит собеседник “Ъ” в одном из медиахолдингов.

С ним соглашается заместитель гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева: «Ранее активный рынок прав отсутствовал, во многих секторах креативной экономики процветало пиратство, и посчитать, обосновать реальный ущерб для судов было и непривычной, и сложной задачей». Сейчас ситуация отличается кардинально, но поднимать минимальное значение скорее опасно для отрасли. Юлия Голубева называет это стимулом для «патентных троллей» (лицо, специализирующееся на предъявлении патентных исков), которые, в отличие от реальных правообладателей, не обосновывают размер ущерба и довольствуются минимальной суммой. Применение судами минимальной суммы означает, что правообладатель недостаточно грамотен и не смог обосновать ущерб либо суды отнеслись к рассмотрению последствий нарушения невнимательно, заверяет госпожа Голубева. В «МТС Медиа», «Эксмо-АСТ» не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Юрасова