Бренды в свободной перепродаже

Правообладателям станет сложнее бороться с предложением их продукции на сайтах неофициальных поставщиков. Верховный суд признал, что размещение этой информации при определенных условиях не нарушает права владельца бренда. При торговле по предзаказу любому продавцу достаточно представить соглашение с официальным дилером для того, чтобы избежать обвинений в торговле контрафактом. А вот правообладателю, если он захочет судиться в подобном случае, придется тщательно доказывать незаконное происхождение продукции в торговом обороте, отмечают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Важное решение по спору о защите прав на товарные знаки ВС вынес по делу ООО «Машсервис». Компания на своем сайте (интернет-магазин) предлагала приобрести продукцию челябинского тракторного завода «Уралтрак», размещая фотографии техники с товарными знаками предприятия. Завод счел, что это нарушает права на его интеллектуальную собственность, и потребовал через суд запретить компании использовать его товарные знаки и взыскать с «Машсервиса» 10 млн руб. компенсации.

Неисчерпаемые права

В ходе разбирательств истец настаивал, что владелец веб-ресурса использовал товарный знак без согласия правообладателя, хотя это допускается только в случаях, прямо оговоренных в законе. Существует «принцип исчерпания прав», по которому нарушения нет, если товарный знак используется третьими лицами «в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия» (ст. 1487 Гражданского кодекса РФ). То есть если первая продажа в России оригинального брендированного товара произошла законно, то дальше он свободно обращается на рынке без контроля правообладателя. По мнению завода, этот принцип здесь не соблюдался, поскольку «Машсервис» фактически не производил никаких закупок техники и поэтому в принципе не мог продать оригинальную продукцию. Ответчик отрицал нарушения, предоставив в подтверждение рамочный договор на поставку товаров, заключенный с официальным дилером завода — торговым домом «Вигма».

Арбитражные суды трех инстанций сочли, что рамочного договора для «исчерпания прав» недостаточно и нужны «первичные документы» о продаже товара «Машсервису» от официального дилера. Но у ответчика таковых не было, поскольку он планировал закупить технику только после получения заказов от покупателей. В итоге суды поддержали правообладателя, хотя и снизили сумму компенсации до 100 тыс. руб. «Машсервис» не согласился с таким исходом, подал жалобу в ВС и добился передачи дела в экономколлегию.

Оригинально, под заказ

4 июня ВС опубликовал решение, в котором встал на сторону интернет-магазина. По общему правилу именно ответчик должен доказать, что спорный товар введен в оборот самим правообладателем или с его согласия. Но в ситуации, когда используется формат «прямой поставки под заказ», такая возможность у продавца объективно отсутствует, поэтому ему достаточно представить документы, которые свидетельствуют о «реальной возможности приобрести предлагаемый к продаже товар», решила коллегия судей. Поскольку интернет-магазин предъявил рамочный договор с официальным дилером завода, «бремя доказывания контрафактности» продукции перекладывается на истца, признал ВС. Однако завод свои доводы о продаже ответчиком неоригинальной техники не подтвердил, поэтому решения нижестоящих судов подлежат отмене, заключила экономколлегия. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

Презумпция добросовестности

Юристы говорят, что позиция ВС меняет сложившийся в практике подход. «Суды нижестоящих инстанций исходили из формальной логики: раз ответчик не смог доказать наличие у него товара от официального дилера или напрямую от производителя, значит, он нарушил права правообладателя»,— указывает советник практики интеллектуальной собственности юрфирмы ЭБР Артем Евсеев. Это соответствовало сложившейся судебной практике, возлагающей на ответчика бремя доказывания законности использования товарного знака, поясняет юрист.

Теперь же ВС внес коррективы в распределение бремени доказывания по таким делам, когда на сайте предлагается приобрести продукцию под заказ. В итоге получилось, что «принцип исчерпания прав» владельца бренда применен к «гипотетическим» оригинальным товарам, поскольку их неоригинальность истец не доказал, что создает более мягкую позицию для продавцов, уточняет советник VERBA LEGAL Алексей Дарков. Тем самым ВС существенно смягчил подход к оценке законности перепродажи, презюмируя добросовестность таких лиц, пока не доказано обратное, констатирует господин Евсеев.

С одной стороны, продолжает Артем Евсеев, «позиция ВС, несомненно, облегчает жизнь добросовестным перепродавцам оригинальных товаров». Но с другой стороны, отмечают юристы, это создает серьезные риски для правообладателей и затрудняет защиту их прав. По сути, позиция ВС дает возможность продавцу при наличии лишь договора с официальным дилером до поставки самого товара рекламировать (предлагать к продаже) продукцию с изображением чужих товарных знаков без согласия правообладателя, подчеркивает партнер и патентный поверенный юрфирмы Amond & Smith Антон Сыров. В результате, заключает господин Сыров, «правообладателям будет сложнее контролировать предложения к продаже, неограниченную рекламу их товаров».

Более того, наличие договора с дилером может создавать иллюзию добросовестности, даже если фактически товар приобретается у других поставщиков, указывает Артем Евсеев. Алексей Дарков добавляет, что на практике участники рынка зачастую недобросовестно используют бренды конкурентов для привлечения внимания потребителей: «Например, когда вы обращаетесь за товаром, а вам говорят, что он закончился, но есть "точно такой же, только другой"».

Юристы рекомендуют правообладателям заранее продумывать стратегию защиты своих прав до предъявления претензий продавцам, предлагающим товары «под заказ». В частности, следует определить источники получения товаров, проверить историю закупок и провести контрольную закупку у перепродажника, советует господин Евсеев. Без покупки товара и выявления факта продажи неоригинальной продукции правообладатель рискует теперь проиграть такой спор в суде, подытоживает господин Дарков.

Ян Назаренко, Анна Занина