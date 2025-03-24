ПО качают через суды

В 2024 году число судебных споров из-за нарушения интеллектуальных прав в России незначительно выросло — всего на 5%. При этом количество разбирательств из-за нарушения авторских и смежных прав выросло заметно — более чем на 30%. Юристы связывают тренд с ростом числа объектов авторского права, в частности отечественного программного обеспечения (ПО), и случаев незаконного использования визуального контента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными юрфирмы ЭБР, согласно которым число зарегистрированных судебных споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности (ИС), в 2024 году выросло на 5%, до 55,1 тыс. исков. Большая часть дел, как и годом ранее, касалась споров по защите исключительных прав. Их число выросло на 6%, до 46,3 тыс. (см. инфографику).

В то же время число зарегистрированных судебных споров, связанных с охраной авторских и смежных интеллектуальных прав (исключительных прав), в 2024 году выросло на 35% год к году, до 28,8 тыс. дел. Однако количество споров по защите патентных прав уменьшилось на 8% (209 исков), разбирательств по товарным знакам — на 6% (18,1 тыс.), фирменным наименованиям — на 43% (171 дело).

Снижение количества споров по товарным знакам в ЭБР связывают с повышением госпошлин. Чаще всего такие иски подаются небольшими предпринимателями, для которых это критично. «Раньше большинство исков о защите товарных знаков были типовыми делами на взыскание компенсации в пределах 1 млн руб. Если прежде при подаче иска на 1 млн руб. истцу приходилось уплачивать 23 тыс. руб. госпошлины, то с сентября 2024 года эта сумма возросла до 55 тыс. руб.»,— уточнили в компании. Одновременно были увеличены пошлины за обжалование решений в апелляционной и кассационной инстанциях, а также существенно расширен перечень случаев, когда госпошлина становится обязательной, уточнили в юрфирме.

Данные ЭБР подтверждают и в консалтинговой компании RTM Group: число судебных споров, связанных с охраной авторских и смежных прав, связано с ростом числа объектов авторского права, считает директор технического департамента компании Федор Музалевский. Количество регистраций программного обеспечения в едином реестре Минцифры за последние два года выросло примерно на 27% по сравнению с 2022 годом, уточняет зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

Рост судебных дел по авторским правам связан и с большим количеством фактов незаконного использования изобразительных произведений. «В частности, много контента незаконно используется на маркетплейсах, когда недобросовестные продавцы товаров копируют инфографику или фото из чужих карточек товаров»,— напоминает исполнительный директор юридической компании «Медиа-НН» Георгий Давидьян.

«В случае возвращения иностранных поставщиков товаров, и в том числе ПО, мы получим скачкообразный рост числа исков — слишком многие выдают иностранные разработки за свои и слишком многие пользуются контрафактом в условиях отсутствия легальных поставок»,— говорит Федор Музалевский. Однако советник практики интеллектуальной собственности ЭБР Кристина Мкртчян напоминает, что в случае с маркетплейсами «даже если правообладатель направит претензию на продажу контрафакта, то за 30 дней, которые предусмотрены на рассмотрение жалобы, продавец может успеть реализовать весь незаконный товар».

В 2025 году можно прогнозировать увеличение судебных дел по искам о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков вследствие их неиспользования, считает руководитель судебно-претензионного отдела компании «Онлайн Патент» Александра Пелих. По такой категории споров правообладатель товарного знака должен доказать его использование в течение последних трех лет. «А это как раз тот период, когда иностранные компании ушли из России»,— уточнила она. Ранее “Ъ” писал, что суд впервые отменил правовую охрану товарного знака иностранной компании, покинувшей рынок в 2022 году,— Ericsson. Роспатент передал бренд шведского производителя оборудования российской компании «Русклимат» (см. “Ъ” от 20 марта).

Юлия Юрасова