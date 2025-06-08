Компании в США включают в космическую гонку
Могут ли в NASA найти замену SpaceX Илона Маска
После ссоры Илона Маска и Дональда Трампа NASA и Пентагон ищут альтернативы SpaceX. Ведомства обратились к конкурентам своего основного поставщика космических запусков с просьбой ускорить разработки. Газета The Washington Post уточняет, что запросы получили RocketLab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса. Во время публичной перепалки Маск пригрозил, что отберет у американского космического агентства свои ракеты. Однако уже через несколько часов владелец SpaceX смягчился. «Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации»,— написал он.
Фото: Daniel Cole / Reuters
Однако, как пишут американские СМИ, чиновники из NASA встревожены: если Маск снова пересмотрит позицию, у космического агентства нет альтернатив для доставки астронавтов на МКС. Впрочем, окончательный разлад со SpaceX маловероятен, отметила бывший замруководителя NASA Лори Гарвер в комментарии для YouTube-канала The Wall Street Journal:
«У нас был один поставщик, он появился после слияния Boeing и Lockheed. Но когда они объединились, стоимость запусков выросла, и Соединенные Штаты уступили свою долю рынка остальному миру, то есть Китаю, Франции и России. Но мы в итоге организовали конкурентные соревнования, и SpaceX с большим отрывом лидирует в них. Что означает для NASA и SpaceX "развод" Маска и Трампа? Возможно, усиление конкуренции, это выход и сейчас. Илон Маск сам говорил, что она ему нужна. К сожалению, SpaceX пока настолько опережают остальные корпорации, что на это уйдут годы».
Дональд Трамп в ответ грозил Маску аннулировать федеральные контракты с его компанией SpaceX. NASA, в свою очередь, рассчитывает использовать ее будущие ракеты Starship для новой лунной миссии, а после и для доставки астронавтов на Марс.
Есть ли сейчас замены SpaceX? Аналитик ракетных запусков и автор проекта «Техасский вестник» Георгий Тришкин называет ситуацию двусторонним шантажом: «Действительно, NASA просило ускорить проекты, такое было, причем несколько месяцев назад, когда, видимо, и начался тот самый раскол. Одна из причин, если говорить про космос, разногласия по марсианской программе и впоследствии по бюджету NASA, а также номинация Джареда Айзекмана на роль администратора управления.
Но основная проблема в том, что, к сожалению, конкуренты отстали не просто на десять лет, а в том, что SpaceX сейчас, по сути, идут уже в следующее поколение полностью многоразовых ракет.
Системы Starship, и первая, и вторая ступени, будут возвращаться. Конкурентам только еще предстоит освоить эту технологию, причем у них будет возвращаться только первая ступень и только для ракет среднего класса. Речь про такие компании, как Blue Origin. При этом в китайской отрасли есть порядка десятка проектов многоразовых систем. КНР в рамках пары лет сможет освоить эту технологию, и тогда статистика пусков может переломиться. Сейчас США де-факто — монополист, SpaceX запускает 60% всех ракет, выводит по последним подсчетам 87% всей полезной нагрузки.
Основной драйвер вообще всей отрасли — это так называемые новые спутники широкополосной интернет-связи. И здесь, конечно, Starlink, будучи продуктом SpaceX, является также монополистом. Ближайший аналог — это европейская Eutelsat OneWeb, но у них, к сожалению, проблемы с финансированием их следующего поколения. SpaceX, к слову, сейчас уже будет технически выходить на третье поколение своих спутников как раз благодаря системе Starship. Это просто кратно расширит не только их количество на орбите, но и возможности. Каждый аппарат будет примерно в десять раз мощнее по пропускной способности, чем текущее поколение.
При этом SpaceX является, наверное, самым надежным партнером NASA, именно они продвигали так называемую fix-price-систему, когда компания, которая участвует в тендере, предоставляет уже свое готовое решение или, по крайней мере, какую-то сформированную архитектуру. Нюанс в том, что исполнитель зарабатывает при любом раскладе, но при этом может срывать сроки, а бюджет в таком случае будет расти. Ракета SLS — очень хороший тому пример. Она должна была стоить $12 млрд, в итоге весь проект, включая корабль Orion, обошелся в $50 млрд».
Суммарно SpaceX в этом году получила уже более $1 млрд траншей на выполнение госзаказов от США. Оборот компании в то же время — порядка $15 млрд, и зависимость корпорации Илона Маска от государства в последнее время все больше снижается, говорят аналитики. Пентагон и NASA также учитывают прошлый негативный опыт, хотя пока альтернатив продуктам SpaceX нет, отметил популяризатор космонавтики Виталий Егоров: «В Пентагоне есть отдельное подразделение, которое занимается, по сути, созданием альтернативного военного Starlink, то есть многоспутниковой группировки для связи и разведки. Маск тоже участвует в этом контракте, но не как главный подрядчик. Все это происходит с 2022 года. Нельзя хранить яйца в одной корзине. В NASA, в общем-то, это поняли, когда в 2000-х годах возникли проблемы с шаттлом, и, собственно, результатом этого и стало развитие компании SpaceX. Это была общая программа развития частной космонавтики. Джефф Безос свою Blue Origin создал тоже при поддержке государства и имеет государственные контракты. Просто у Маска это лучше всего получилось. А проблемы у NASA начались независимо от основателя SpaceX. Как ситуация будет развиваться, сейчас во многом зависит от Конгресса.
Вместе с тем по большому счету это запуски в интересах SpaceX. Это в том числе и испытания Falcon 9, Starlink. А если посмотреть запуски в интересах иных заказчиков, то там уже гораздо скромнее. В целом с этой интенсивностью конкуренты Маска из компании United Launch Alliance или Blue Origin, если не сейчас, то в ближайшие годы способны справиться.
По пилотируемой космонавтике как раз здесь у Маска больше преимуществ, собственно, именно поэтому он и пригрозил Трампу выводом из эксплуатации Crew Dragon.
Такой вариант означает, что США придется снова на поклон идти в "Роскосмос" с просьбой запускать побольше американских астронавтов и с чемоданами денег. В общем-то, сейчас нет возможностей заменить другим способом Crew Dragon».
Согласно бюджетному проекту Конгресса, в NASA тем временем могут вполовину урезать финансирование научных проектов. Ожидается, что приостановят 40 миссий. Сокращения затронут все направления, кроме программы по отправке астронавтов на Марс. Та, напротив, получит дополнительное финансирование в $100 млн.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".