Компании в США включают в космическую гонку

После ссоры Илона Маска и Дональда Трампа NASA и Пентагон ищут альтернативы SpaceX. Ведомства обратились к конкурентам своего основного поставщика космических запусков с просьбой ускорить разработки. Газета The Washington Post уточняет, что запросы получили RocketLab, Stoke Space и Blue Origin Джеффа Безоса. Во время публичной перепалки Маск пригрозил, что отберет у американского космического агентства свои ракеты. Однако уже через несколько часов владелец SpaceX смягчился. «Хорошо, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации»,— написал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

Однако, как пишут американские СМИ, чиновники из NASA встревожены: если Маск снова пересмотрит позицию, у космического агентства нет альтернатив для доставки астронавтов на МКС. Впрочем, окончательный разлад со SpaceX маловероятен, отметила бывший замруководителя NASA Лори Гарвер в комментарии для YouTube-канала The Wall Street Journal:

«У нас был один поставщик, он появился после слияния Boeing и Lockheed. Но когда они объединились, стоимость запусков выросла, и Соединенные Штаты уступили свою долю рынка остальному миру, то есть Китаю, Франции и России. Но мы в итоге организовали конкурентные соревнования, и SpaceX с большим отрывом лидирует в них. Что означает для NASA и SpaceX "развод" Маска и Трампа? Возможно, усиление конкуренции, это выход и сейчас. Илон Маск сам говорил, что она ему нужна. К сожалению, SpaceX пока настолько опережают остальные корпорации, что на это уйдут годы».

Дональд Трамп в ответ грозил Маску аннулировать федеральные контракты с его компанией SpaceX. NASA, в свою очередь, рассчитывает использовать ее будущие ракеты Starship для новой лунной миссии, а после и для доставки астронавтов на Марс.

Есть ли сейчас замены SpaceX? Аналитик ракетных запусков и автор проекта «Техасский вестник» Георгий Тришкин называет ситуацию двусторонним шантажом: «Действительно, NASA просило ускорить проекты, такое было, причем несколько месяцев назад, когда, видимо, и начался тот самый раскол. Одна из причин, если говорить про космос, разногласия по марсианской программе и впоследствии по бюджету NASA, а также номинация Джареда Айзекмана на роль администратора управления.

Но основная проблема в том, что, к сожалению, конкуренты отстали не просто на десять лет, а в том, что SpaceX сейчас, по сути, идут уже в следующее поколение полностью многоразовых ракет.

Системы Starship, и первая, и вторая ступени, будут возвращаться. Конкурентам только еще предстоит освоить эту технологию, причем у них будет возвращаться только первая ступень и только для ракет среднего класса. Речь про такие компании, как Blue Origin. При этом в китайской отрасли есть порядка десятка проектов многоразовых систем. КНР в рамках пары лет сможет освоить эту технологию, и тогда статистика пусков может переломиться. Сейчас США де-факто — монополист, SpaceX запускает 60% всех ракет, выводит по последним подсчетам 87% всей полезной нагрузки.

Основной драйвер вообще всей отрасли — это так называемые новые спутники широкополосной интернет-связи. И здесь, конечно, Starlink, будучи продуктом SpaceX, является также монополистом. Ближайший аналог — это европейская Eutelsat OneWeb, но у них, к сожалению, проблемы с финансированием их следующего поколения. SpaceX, к слову, сейчас уже будет технически выходить на третье поколение своих спутников как раз благодаря системе Starship. Это просто кратно расширит не только их количество на орбите, но и возможности. Каждый аппарат будет примерно в десять раз мощнее по пропускной способности, чем текущее поколение.

При этом SpaceX является, наверное, самым надежным партнером NASA, именно они продвигали так называемую fix-price-систему, когда компания, которая участвует в тендере, предоставляет уже свое готовое решение или, по крайней мере, какую-то сформированную архитектуру. Нюанс в том, что исполнитель зарабатывает при любом раскладе, но при этом может срывать сроки, а бюджет в таком случае будет расти. Ракета SLS — очень хороший тому пример. Она должна была стоить $12 млрд, в итоге весь проект, включая корабль Orion, обошелся в $50 млрд».

Суммарно SpaceX в этом году получила уже более $1 млрд траншей на выполнение госзаказов от США. Оборот компании в то же время — порядка $15 млрд, и зависимость корпорации Илона Маска от государства в последнее время все больше снижается, говорят аналитики. Пентагон и NASA также учитывают прошлый негативный опыт, хотя пока альтернатив продуктам SpaceX нет, отметил популяризатор космонавтики Виталий Егоров: «В Пентагоне есть отдельное подразделение, которое занимается, по сути, созданием альтернативного военного Starlink, то есть многоспутниковой группировки для связи и разведки. Маск тоже участвует в этом контракте, но не как главный подрядчик. Все это происходит с 2022 года. Нельзя хранить яйца в одной корзине. В NASA, в общем-то, это поняли, когда в 2000-х годах возникли проблемы с шаттлом, и, собственно, результатом этого и стало развитие компании SpaceX. Это была общая программа развития частной космонавтики. Джефф Безос свою Blue Origin создал тоже при поддержке государства и имеет государственные контракты. Просто у Маска это лучше всего получилось. А проблемы у NASA начались независимо от основателя SpaceX. Как ситуация будет развиваться, сейчас во многом зависит от Конгресса.

Вместе с тем по большому счету это запуски в интересах SpaceX. Это в том числе и испытания Falcon 9, Starlink. А если посмотреть запуски в интересах иных заказчиков, то там уже гораздо скромнее. В целом с этой интенсивностью конкуренты Маска из компании United Launch Alliance или Blue Origin, если не сейчас, то в ближайшие годы способны справиться.

По пилотируемой космонавтике как раз здесь у Маска больше преимуществ, собственно, именно поэтому он и пригрозил Трампу выводом из эксплуатации Crew Dragon.

Такой вариант означает, что США придется снова на поклон идти в "Роскосмос" с просьбой запускать побольше американских астронавтов и с чемоданами денег. В общем-то, сейчас нет возможностей заменить другим способом Crew Dragon».

Согласно бюджетному проекту Конгресса, в NASA тем временем могут вполовину урезать финансирование научных проектов. Ожидается, что приостановят 40 миссий. Сокращения затронут все направления, кроме программы по отправке астронавтов на Марс. Та, напротив, получит дополнительное финансирование в $100 млн.

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Александра Абанькова