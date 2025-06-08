Борьба за худой мир

В США продолжает разворачиваться политическая драма, связанная с конфликтом президента Дональда Трампа и богатейшего человека мира Илона Маска. Судя по последним комментариям, хозяин Белого дома глубоко разочарован в бывшем соратнике и друге и не желает идти даже на малейший шаг к примирению. Однако советники президента и миллиардера ищут способ сбить накал страстей, поскольку их ссора грозит весьма негативными последствиями для обоих. Дональду Трампу по силам обрушить бизнес Илона Маска, а последний может нанести сокрушительный удар по правящей партии на промежуточных выборах в Конгресс в следующем году, оказав финансовую поддержку неудобным для Белого дома кандидатам и развернув виртуальную войну против Республиканской партии на просторах крупнейшей соцсети Х. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Илон Маск (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters Бизнесмен Илон Маск (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Конфликт между Дональдом Трампом и Илоном Маском продолжает углубляться, несмотря на то что миллиардер, похоже, понял, что зашел слишком далеко. Он удалил из сети свои наиболее оскорбительные и скандальные посты (включая обвинение в адрес Трампа, что тот якобы причастен к делу Джеффри Эпштейна — финансиста, осужденного за сексуальные преступления). Но президент, похоже, не готов сделать ни малейшего шага к примирению с бывшим другом и соратником.

В субботу Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что их дружба подошла к концу, а на дополнительный вопрос, хочет ли он вернуть ее, президент ответил отрицательно. В телефонном интервью журналистке NBC Кристен Уэлкер 47-й президент заявил, что поведение миллиардера было «неуважительным» по отношению к офису президента.

Дональд Трамп также предупредил о «серьезных последствиях» для бизнесмена, если тот, как обещал в соцсетях, затеет борьбу против республиканцев. А именно начнет финансировать кандидатов, которые будут баллотироваться против тех, кто проголосовал за президентский законопроект по бюджету «Большой, красивый билль», рассоривший Маска с Трампом.

Накануне, общаясь с журналистами на борту президентского самолета, Дональд Трамп намекнул, что может пересмотреть госконтракты с бизнесменом, предварительно проведя их тщательный анализ.

На фоне разразившегося в четверг скандала акции принадлежащей миллиардеру компании Tesla обвалились более чем на 14%, что было самой большой потерей ее рыночной капитализации за один день. За кулисами в этот момент, сообщает New York Times (NYT), близкие к президенту и миллиардеру люди пытались снизить накал страстей, некоторые признаки деэскалации уже обнаруживались. В пятницу на волне слухов, что Дональд Трамп и Илон Маск проведут телефонный разговор, акции Tesla снова поползли вверх. Но разговор так и не состоялся, хотя президент немного и смягчил риторику, а Маск удалил оскорбительные посты.

«Честно говоря, я был так занят работой с Китаем... работой с Россией... работой с Ираном... Я не думаю об Илоне Маске... Я просто желаю ему всего наилучшего»,— заверил Дональд Трамп журналистов.

А на уточняющий вопрос, сможет ли Америка выжить в случае чего без проектов миллиардера, пошутил: «США могут выжить почти без кого бы то ни было... кроме меня».

Тем временем, по данным Washington Post, для Дональда Трампа выходки бизнесмена были все-таки серьезным ударом, как бы он ни пытался доказать обратное. Обескураженный публичными обвинениями со стороны бывшего друга, который даже призвал к импичменту президента, Трамп сделал множество звонков, пытаясь понять, что же произошло. И, уверяет газета, в какой-то момент даже нашел объяснение: Маск «сошел с ума» из-за употребления наркотических веществ.

Между тем на борту №1 этот вопрос президент комментировать отказался, заявив, что это будет нечестно. Ранее в американских СМИ появлялась информация со ссылкой на самого миллиардера, что тот на регулярной основе употребляет медикаменты, которые помогали ему бороться депрессией.

По данным NYT, неназванные советники Дональда Трампа полагают, что, хотя его отношения с Илоном Маском уже никогда не будут прежними, перемирие все же возможно. Оно будет строиться на своего рода джентльменском соглашении, когда обе стороны, понимая свой финансовый и административный ресурс, согласятся не вредить друг другу.

По данным опроса YouGov, три четверти республиканцев в этом противостоянии оказались на стороне Дональда Трампа и лишь 6% поддерживают Илона Маска.

Интересно, что среди представителей всех партий у Маска поддержка тоже невелика — всего 8%, в то время как 52% опрошенных не поддерживают ни того ни другого.

Тем временем республиканские функционеры обеспокоены в первую очередь тем, что Илон Маск по-прежнему является крупнейшим спонсором партии и владеет самой влиятельной социальной платформой X. В этой связи, продолжает Reuters, американские законодатели-республиканцы, которым предстоят непростые выборы в Конгресс в 2026 году, пытаются не попасть между молотом и наковальней, сохранив нормальные отношения как с президентом, так и с миллиардером.

В подкасте с комиком Тео Воном вице-президент Джей Ди Вэнс тоже попытался занять примирительную позицию.

«Илон — невероятный предприниматель… и я надеюсь, что в конечном итоге Илон как-то вернется в лоно друзей Дональда Трампа».

По словам вице-президента, затевать этот скандал с «самым могущественным человеком в мире» было «огромной ошибкой для самого богатого человека в мире» и «на самом деле… если бы Илон немного успокоился, все было бы хорошо».