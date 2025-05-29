Китай вступил в ракетную гонку

Китайская компания провела первое в стране испытание многоразовой ракеты. Запуск прошел на морском космодроме Дунфан в Желтом море. Ракета Yuanxingzhe-1 взлетела на 2,5 км. Как сообщила компания Space Epoch в соцсети WeChat, «миссия завершилась успешно». На опубликованном видео заметно, как ракета отключила двигатель, затем возобновила работу и пошла на посадку. Полет продолжался 125 секунд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @SpacesFuture Фото: @SpacesFuture

По словам генерального директора SR Space Олега Мансурова, китайская компания может составить конкуренцию SpaceX как минимум по стоимости запусков: «Эти испытания провела частная компания, соответственно, мы наблюдаем, что по всему миру, не только в США, частные компании добиваются больших успехов в ракетно-космической отрасли. Здесь можно говорить о том, что китайцы смогут конкурировать по стоимости и со SpaceX.

Кроме конкретно этой компании, есть еще ряд других производителей, которые тоже близки к многоразовым ракетам-носителям, в частности, есть компания LandSpace, которая полетела на двигательной установке на метане. Они тоже заявляют, что планируют переходить на многоразовые ракеты-носители. Дальше мы увидим гонку за лидерство в сфере сверхтяжелых ракет-носителей многоразового использования. Мы, к сожалению, отстаем, но у нас в стране тоже есть задел, необходимые кадры, производственные и испытательные мощности, чтобы тоже в этой гонке поучаствовать. Но основная сложность сейчас — это сокращение инвестиций в такие капиталоемкие и долгосрочные проекты».

Носитель Yuanxingzhe-1 изготовлен из нержавеющей стали, а его двигатели работают на смеси жидкого кислорода и метана. Частная компания Space Epoch разрабатывает многоразовые ракеты среднего и тяжелого класса. Они используют вертикальный взлет и посадку. По той же схеме создавались Falcon 9 и Starship от SpaceX. Впрочем, Илон Маск запускал ракеты по этой технологии больше десяти лет назад, отмечает научный руководитель Московского космического клуба Иван Моисеев: «Это не орбитальный полет, это испытательный тест на небольшой высоте, отработка посадки первой ступени ракеты-носителя, Маск этим занимался в 2012 году. У него был аппарат Grasshopper ("Кузнечик"), потом из этого вышла ракета Falcon, которая сейчас полностью завоевала космос. Китайцы пытаются это повторить.

Китай еще со времени событий на площади Тяньаньмэнь со всех сторон обложен санкциями, которые время от времени то увеличиваются, то уменьшаются за счет всяких разговоров о неправильном копировании американской техники. В общем-то, для мировой космонавтики совершенно неинтересно, что они делают. То есть они могут делать прорывные вещи, которые все просто игнорируют. Сейчас не видно каких-то перспектив сотрудничества Китая с развитыми странами. А без такого сотрудничества нет обмена, нет торговли, нет взаимодействия, нет движения. Китай это прекрасно знает, пытается прорваться. Но он пытается прорваться на рынках Бразилии, помогает африканским странам в надежде на будущее сотрудничество, но все это просто очень маленький процент от общей космической работы».

Между тем 28 мая компания SpaceX провела девятый испытательный запуск космического корабля Starship. Полет завершился неудачей, обе ступени были потеряны до приводнения. Предыдущее испытание в марте также завершилось аварией, тогда связь с носителем прервалась во время взлета. В сентябре прошлого года Илон Маск заявлял, что SpaceX планирует запустить пять беспилотных носителей Starship на Марс в течение двух лет. По его словам, такое окно появляется один раз в два года, когда планеты выстраиваются в ряд.

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Валерия Калинина