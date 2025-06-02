«Уход Маска не означает, что его сотрудничество с Белым домом завершено»

Президент США Дональд Трамп решил не назначать приятеля Илона Маска на должность главы NASA и отозвал кандидатуру миллиардера, летчика и астронавта Джареда Айзекмана на пост руководителя Управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. По информации ряда СМИ, причина — слишком тесные отношения предпринимателя с владельцем Tesla. Сам Маск официально покинул администрацию Дональда Трампа 30 мая. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич задумался, насколько сильным остается влияние миллиардера в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На пресс-конференцию, посвященную завершению работы на посту главы DOGE, то есть департамента, отвечающего за эффективность работы правительства, Илон Маск пришел с синяком под глазом. Он заявил, что получил травму, играя с сыном, однако для многих наблюдателей это выглядело как зримый итог бурной деятельности миллиардера в коридорах американской власти. Заступив на высокую должность в конце января, он пообещал сэкономить для США $2 трлн, но пока результат составляет лишь $175 млрд. Это тоже весомо, однако нельзя забывать, что такая экономия была достигнута за счет массовых увольнений федеральных служащих и закрытия ряда агентств и целевых программ.

Теперь, после ухода главного enfant terrible президентской администрации, считается, что часть сокращений будет отменена или восстановлена под новыми вывесками. В первую очередь ожидается появление новых ставок в Госдепартаменте, которым руководит главный оппонент Маска — Марко Рубио. Поговаривают, что владелец Tesla активно лоббировал против усиления Рубио, однако по итогам их противостояния именно последний стал самым влиятельным человеком в администрации, получив также пост советника по национальной безопасности. А Маск возвращается к своему бизнесу, чтобы наладить работу компании, чья прибыль по итогам первого квартала текущего года упала на 71%. Впрочем, уход бизнесмена вовсе не означает, что его сотрудничество с Белым домом завершено. Как сказал сам Трамп, «Илон на самом деле не уходит, он просто будет курсировать туда и обратно».

Более того, статус специального правительственного служащего подразумевает, что без утверждения в Конгрессе такой сотрудник может работать не более 130 дней в году. Но уже в январе 2026-го срок обнулится, и Маск сможет вновь вернуться в правительство еще на четыре месяца. Правда, на данный момент такой сценарий кажется маловероятным.

Все-таки такой эксперимент в Белом доме стал, возможно, лучшей иллюстрацией того, почему бизнесмены не спешат в большую политику.

Мы часто сравниваем государство с корпорацией и сокрушаемся, что предприниматели не используют свой опыт на благо избирателей. Но на практике все выходит не так гладко, как в теории. Если в своей компании бизнесмен может принимать решения и сразу приступать к реализации, то политик и чиновник постоянно сталкиваются с процедурными ограничениями и вынуждены утрясать конфликты, которые возникают еще до начала исполнения задуманного. Причем чем смелее замысел, тем сильнее сопротивление со стороны бюрократической машины — того самого пресловутого Deep State, который, по сути, и обеспечивает функционирование государства, а потому обладает колоссальной инерцией.

Тут уж не только Маск, но и куда более системные предприниматели скорее предпочтут умыть руки, чем пытаться «чинить» мир.

А как же Трамп, спросите вы? Он ведь тоже бизнесмен. Но республиканец — не предприниматель в полном смысле слова. Он девелопер, а это, как известно, очень особая ветвь бизнеса. Впрочем, о том, удастся ли ему перекроить Америку на свой лад, пока тоже говорить рано.

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Михаил Гуревич