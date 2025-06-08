Цены берут новые высоты

Квартира недалеко от Патриарших возглавила список самых дорогих в России, его составили аналитики «Домклик». Стоимость объекта — 2,7 млрд руб. Пентхаус площадью 900 кв. м находится в Гранатном переулке, покупатель получит также четыре машино-места. Здание имеет эксклюзивную инфраструктуру — фитнес-клуб, бассейн, SPA-зону, салон красоты, библиотеку с детской игровой комнатой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Стоимость такой квартиры определяют два фактора, пояснил член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев: «Больше всего ценят то, что нельзя купить: историю и ауру места. Дело в том, что люди, рассматривающие подобные квартиры, в каком-то смысле стремятся к бессмертию и пытаются создать родовое гнездо, оставить после себя нечто. Это в том числе недвижимость в историческом знаковом месте, и, конечно, статус. Гранатный переулок — это сразу понятный и ясно считываемый уровень, это визитная карточка.

Покупатели подобного жилья в первую очередь обращают внимание на безопасность. Это не паранойя, а реальность для людей такого уровня богатства и влияния. Важны возможность обеспечения круглосуточной охраны, отдельные входы, система видеонаблюдения и прочее. Второе — приватность, чтобы можно было жить, не опасаясь внимания посторонних, лишних людей. И третье — это удобство самой жизни, в том числе, например, жизни с излишествами: большие гостиные, отдельные кабинеты, винные погреба, шубохранилища. Все это неотъемлемые элементы жизни людей, которые могут себе позволить квартиру за несколько миллиардов рублей. Стоимость же подобного жилья объяснятся его площадью. В действительно премиальных, знаковых локациях расположены элитные жилые комплексы. И когда квадратный метр оценивается продавцом в 3 млн руб., как в пентхаусе у Патриарших, то 900 "квадратов" автоматически дают цену в 2,7 млрд руб.

Кроме того, надо понимать, что такие большие площади в историческом центре — это достаточно уникальный, и в каком-то смысле невосполнимый ресурс».

На втором месте в списке самых дорогих квартир в стране, по версии «Домклик», — резиденция в клубном доме в Большом Лёвшинском переулке почти за 2 млрд руб. Площадь лота — около 450 кв. м, квартира продается сразу с дизайнерской отделкой. Третий супердорогой объект — 15-комнатная квартира в Санкт-Петербурге, оцененная в 1,7 млрд руб. Она находится в историческом здании в центре города, рядом с Таврическим садом и Музеем Суворова. Наверняка покупатели на все три объекта найдутся и довольно скоро, считает управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт:

«Это не самые дорогие квартиры. "Домклик" видит верхушку айсберга, то, что есть в публичных источниках. Не готовы обозначать адреса, но самые дорогие лоты оцениваются в 2-2,5 раза выше, чем то, что мы сейчас обсуждаем. Это не пик. Дело в том, что объекты, которые идут от 4-5 млн руб. за метр, действительно существуют и продаются. Девелоперы закрывают даже сделки в 6 млрд руб., причем очень часто без участия брокеров. На нашем рынке есть такие квартиры, просто они никогда не будут публиковаться в "Домклик" или в базе "Циана". Это закрытый рынок для очень специальных людей.

Экспозиция у действительно необыкновенных объектов включает набережную, вид на Кремль, последний этаж, то есть самый чистый воздух, который можно взять в Москве. Вот это все стоит гораздо дороже.

Срок экспозиции не очень длинный, потому что обеспеченных людей более чем достаточно, и они не экономят на себе, решают не задачу первичного улучшения жилищных своих условий, а уже покупают просто в удовольствие».

Эксперты «Домклик» изучили также российский рынок долгосрочной аренды. Съем самой дорогой квартиры обойдется в 4 млн руб. в месяц. Пентхаус с такой ставкой находится в Замоскворечье

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский