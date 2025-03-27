Предложение отстает от спроса

Рост цен на санкт-петербургскую недвижимость опережает показатели в любом другом городе мира. Агентство NF Group проанализировало рынок элитного жилья в Дубае, Нью-Йорке, Женеве, Сиднее и других традиционно дорогих локациях. Выяснилось, что там высокобюджетные объекты будут в течение года прибавлять в среднем 2% стоимости, максимум 5% — такой прогноз эксперты дают для Дубая. А в Санкт-Петербурге премиальное жилье подорожает на 10-13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Это связано с высоким спросом и очень скудным предложением, объяснила директор департамента элитной недвижимости NF Group в Северной столице Алия Ханбекова: «Последние несколько лет на элитном рынке мы наблюдаем дефицит предложения из-за истощения земельного банка. Сейчас застройщики вынуждены подстраиваться под текущие реалии. Мы ожидаем, что на рынок будет выводиться больше объектов микс-формата — это реконструкция и новое строительство. Но хороших элитных объектов не хватает. В связи с этим застройщики вполне обоснованно и, на мой взгляд, не сильно рискуя, выводят на рынок объекты с такой амбициозной стоимостью, то есть спрос есть, безусловно.

Топовая локация номер один — это Крестовский остров. Там осталось буквально два строящихся объекта. Номер два — это центр города, там тоже ограниченное количество предложений. В сегменте deluxe стоимость квадратного метра уже превышает 1,1 млн руб. и с высокой долей вероятности приблизится к 1,2 млн руб. Если мы говорим про премиальный класс, то заканчивали год мы со стоимостью 600 тыс. руб. за квадратный метр. Я думаю, что она вырастет до 700 тыс. руб.»

Питерская недвижимость била рекорды и в прошлом году. Эксперт ожидали, что прирост цен в премиальном сегменте составит 6%, а по факту оказалось почти 26%. Похожая ситуация сложилась и в Москве: вместо ожидаемых 2-3% цены выросли на 20%. И это не пугает покупателей, а спрос на элитную недвижимость стабильно высокий, отметил гендиректор компании «Intermark Городская недвижимость» Дмитрий Халин: «Если мы говорим о Москве, Петербурге и Сочи, трех основных элитных локациях, то здесь за прошлый год цены выросли минимум на 10% в рублях. Если учесть укрепление курса в течение года, то прирост долларовых цен будет более существенным.

Международные аналитики прогнозируют, что в следующем году ключевые зарубежные рынки в основном будут стагнировать, и темпы роста не превысят даже в самых активно развивающихся и востребованных локациях 4-6% годовых. Мы прогнозируем для Москвы, Петербурга и Сочи рост на уровне не менее 10%. Конечно, самый масштабный рынок элитного жилья на сегодняшний день в Москве. Здесь совершается максимальное количество сделок. И здесь уже можно сказать, что покупатели привыкли к экстремально высоким ценам. Сейчас цены на элитные новостройки в центре Москвы начинаются от 1,8-2 млн руб. за квадратный метр».

Самыми стабильными рынками элитной недвижимости считаются Майами, Гонконг и Сингапур. Там цены, по прогнозам экспертов, останутся без изменений до конца года.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова