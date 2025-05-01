Деньги сохраняются в элитных квартирах

Москва вошла в пятерку городов с самой дорогой в мире элитной недвижимостью. Один квадратный метр в столичной новостройке премиум-класса оценивается в €21 тыс. — это около 2 млн руб. Такие цены подняли город на пятое место среди всех городов в рейтинге, который составила компания Intermark. За три года столица поднялась в списке на 13 строчек и смогла обойти Шанхай, Лондон и Париж. Премиальные квартиры в Москве продолжают дорожать год к году — с первого квартала 2024-го стоимость выросла на 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основной причиной роста является высокая покупательская активность, говорит член совета директоров SimpleEstate Артем Цогоев: «Динамика хорошая, сделки есть, их много. Все-таки основной драйвер роста цен — это спрос. Уже несколько лет в России заперт очень большой капитал. Деньги из России не выходят, и их распорядители, владельцы просто вынуждены тратить их внутри страны по разным причинам, в том числе на элитную недвижимость. Если на рынке есть люди, которые хотят купить дорогую квартиру или коттедж, то девелоперы имеют возможность повышать цены».

При этом высокие цены и место в рейтинге могут не отражать реальную стоимость квартир, считает вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. По его словам, разница между ценой самих сделок будет все больше отличаться от цены-предложения. Связано это с недостаточным для московского рынка спросом на элитное жилье, отмечает собеседник “Ъ FM”: «На рынке Москвы жилье элитного и бизнес-класса класса самый большой на сегодняшний момент объем нераспроданного жилья, исходя из планов реализации, которые выстраивают застройщики. И это увеличивает разницу между ценами предложения и реальными ценами сделок. Поскольку сегодня значительное количество потенциальных покупателей удерживают накопления либо в бизнесе, либо на вкладах в банках, на депозитах, после того, как ключевая ставка начнет меняться, тогда поменяется немного тренд и начнет расти спрос. А сейчас все будут находиться в режиме ожидания».

Разница между ценой-спросом и ценой реальных сделок Intermark оценивает примерно в 400 тыс. руб. на кв. м. Аналитики компании NF Group дают меньшую цифру — 200 тыс. руб. Всего за 2025-й в премиум-сегменте заключили 480 сделок — на 150 больше, чем в том же квартале прошлого года. В целом на новые квартиры клиенты потратили от 70 млрд руб. до 80 млрд руб. Самые крупные сделки пришлись на центральный округ Москвы, рассказала управляющей партнер Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Рынок элитной недвижимости смог ответить на вакуум предложения по сохранению капитала, стоимости денег, поэтому в последнем квартале наблюдается достаточно высокий спрос. В последние недели ожиданий каких-то хороших, добрых перемен совсем "тяжелый люкс" сконцентрирован внутри Садового кольца и сразу за ним. Премиальные точки: Хамовники, Остоженка, Сретенка. И Цветной бульвар догоняет с ценами — 3-5 млн руб. за кв. м».

Чаще всего квартиры покупали в Пресненском районе и Дорогомилово. Средние цены в этих районах являются одними из самых низких в премиум-сегменте — от 1,3 млн руб. за кв. м. Растущий спрос эксперты объясняют и условиями рассрочки. К концу 2025 года доля продаж по этой программе может превысить половину от всех сделок на рынке элитного жилья. Первоначальный взнос оценивают в районе 20-30% в зависимости от сроков, за которые застройщик собирается сдать объект.

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Егор Парфенов