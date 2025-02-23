Инвесторов ждут на курортах

В Сочи рекордно выросло предложение на рынке элитных новостроек. Это данные исследования аналитиков NF Group. По их подсчетам, количество объектов в городе в этом сегменте увеличилось за год на 82% и достигло отметки в 600 лотов. За последние 10 лет показатели максимальные. В то же время стоимость элитного жилья в Сочи продолжает расти. Средняя цена квадратного метра, согласно исследованию, уже достигла 2,1 млн руб. А в делюкс-сегменте она и вовсе приблизилась к 3 млн руб., рост год к году составил 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Динамика в ближайшее время останется прежней, полагает партнер NF Group Андрей Соловьев. По его словам, в Сочи наибольший интерес для покупателей элитного жилья представляют три локации: «Первая — это территория "Сириуса", которая развивается с момента зимних Олимпийских игр и до настоящего момента по своим законам. Там тоже появляются очень интересные проекты, в том числе, конечно, в элитном классе. Есть старый классический Сочи, там изменения тоже хорошие, позитивные с точки зрения инфраструктуры, прогулочных зон и так далее. Третья локация — это Красная Поляна, она также привлекает наших клиентов. Везде есть развитие и новые проекты. В определенном смысле рынок Сочи, Краснодарского края был перегрет до какого-то этапа, и потом это наслоилось на проведение специальной военной операции. Люди из северных регионов, Москвы и так далее приобретают здесь жилье как курортную недвижимость прежде всего».

Вместе с тем в 2024 году продажи элитной недвижимости в Сочи сократились на четверть. Всего, как сообщает NF Group, было заключено около 140 сделок. При этом отмечается, что спрос в целом остается стабильным. Несмотря на рост цен элитное жилье в этом городе редко становится выгодной инвестицией, утверждает генеральный директор консалтинговой компании Macon Илья Володько: «Основной спрос сосредоточен в сегменте комфорт- и бизнес-класса. Когда мы говорим об элитном жилье, то, конечно, с точки зрения инвестиций эти активы не очень выгодные, поскольку уровень цен на такие лоты уже настолько высок, что рассчитывать на то, что в течение еще нескольких лет их средняя стоимость повысится, уже не приходится. Спрос на аренду недвижимости в сезон в Сочи достаточно высокий, и практически все предложения, в том числе и апартаментов, находят своего клиента. Но, как правило, еще раз подчеркну, речь идет о жилье не самого высокого класса, то есть максимально это бизнес-сегмент. В течение 100 дней основного курортного сезона оно действительно имеет достаточно высокую загрузку, и его собственникам удается получить некоторый арендный доход.

Если мы говорим про квартиры и апартаменты элитного класса, то их средняя стоимость превышает 2,5 млн руб. за кв. м. То есть, условно говоря, в случае площади в 100 кв. м бюджет покупки составит 250 млн руб. Но по большому счету не существует такой стоимости проживания, которая бы такую инвестицию окупала.

Поэтому основной спрос на хорошее жилье все-таки сосредоточен в бизнес-классе, здесь рынок действительно есть, и он достаточно емкий.

И я бы все-таки смотрел на новые курортные зоны. Внутренний туризм у нас активно развивается, и все-таки, помимо известных Сочи или Геленджика, есть, допустим, Темрюкский район, который омывается как Азовским, так и Черным морями. Это еще не такие дорогие локации, там еще не такой большой объем предложения, тем не менее это очень быстрорастущие рынки и с точки зрения спроса, и с точки зрения предложения недвижимости».

По данным компаний Ricci и Mantera Residence, больше трети сделок с элитной недвижимостью в Сочи приходится на покупателей из Москвы и Подмосковья.

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Андрей Дубков