Мединский: Россия призывает Украину забрать тела 6 тыс. солдат ВСУ

Москва призывает Киев забрать тела 6 тыс. солдат и офицеров ВСУ, чтобы «по-человечески предать их земле». Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский. Он уточнил, что российская сторона уже передала в район обмена первую партию замороженных тел 1212 украинских солдат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня также планировалось начать самый масштабный обмен пленными между двумя странами с начала СВО. Контактная группа Минобороны России прибыла на границу с Украиной, однако Киев внезапно перенес на неопределенный срок приемку тел и обмен военнопленными, рассказал господин Мединский.

Причины принятого Киевом решения пока неизвестны. МИД Украины ситуацию никак не комментировал. По данным источника ТАСС, рефрижераторы с телами солдат и офицеров ВСУ находятся в Брянской области.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Стороны обменялись меморандумами о прекращении огня и согласовали обмен пленными. Ожидалось, что он состоится в период с 7 по 9 июня.

Подробности — в материале «Ъ» «Вот и поговорили».